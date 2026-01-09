Colombia afirma que presidenta interina de Venezuela visitará a Petro en Bogotá

Sin precisar una fecha, la presidencia colombiana sostuvo en un comunicado que Petro recibirá a su homóloga en el palacio de gobierno.

Colombia afirmó este jueves que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá para reunirse con el mandatario Gustavo Petro, luego del arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Sin precisar una fecha, la presidencia colombiana sostuvo en un comunicado que Petro recibirá a su homóloga en el palacio de gobierno "con el fin de contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela".

Rodríguez asumió como presidenta encargada luego del arresto el sábado de Nicolás Maduro en un operativo militar de las fuerzas estadounidenses con bombardeos en Caracas y otras partes del país.

Petro intenta asumir un rol protagónico en las relaciones entre Washington y Caracas luego de haber conversado telefónicamente el miércoles con Donald Trump, quien lo había amenazado antes con una acción militar en su país.

Esta primera llamada entre los mandatarios desde que Trump asumió a comienzos de 2025 menguó las tensiones entre ambos países históricamente cercanos.

Aliado de Maduro, el presidente colombiano aseguró el miércoles que conversó con Rodríguez y le propuso hacer esfuerzos para establecer un diálogo "mundial" con miras a la estabilización de la Venezuela pos-Maduro.

El vicecanciller colombiano Mauricio Jaramillo dijo el jueves a la AFP que la "postura" de Colombia hacia Venezuela "no ha cambiado" luego de la caída del ahora depuesto mandatario.

Sobre Rodríguez, sostuvo que Bogotá la considera una "interlocutora" válida con Estados Unidos, que de momento la avala.