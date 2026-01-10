Chiriquí se prepara para el verano con refuerzos en el suministro de agua potable

Las autoridades informaron que las plantas potabilizadoras de Santa Marta, en Bugaba, y las de David están siendo reforzadas con sistemas de almacenamiento y obras temporales para asegurar el volumen necesario que permita operar de manera continua, aun cuando disminuya el caudal de los ríos.

David, Chiriquí/Con el inicio de la temporada seca en la provincia de Chiriquí, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha un plan para garantizar el abastecimiento de agua potable en los distritos de Bugaba y David, dos de las zonas con mayor demanda durante los meses de verano.

Las autoridades informaron que las plantas potabilizadoras de Santa Marta, en Bugaba, y las de David están siendo reforzadas con sistemas de almacenamiento y obras temporales para asegurar el volumen necesario que permita operar de manera continua, aun cuando disminuya el caudal de los ríos.

Como parte del operativo, se están construyendo muros temporales en las tomas de agua de los ríos Santa Marta y David, utilizando material del propio cauce, con el fin de elevar el nivel del agua y permitir una mejor captación para las plantas potabilizadoras.

Autoridades regionales del Idaan explicaron que estos trabajos buscan asegurar un envase adecuado que permita a las plantas operar al máximo de su capacidad, sobre todo en una época en la que el consumo aumenta considerablemente.

Además, la entidad indicó que se mantiene un despliegue de carros cisterna y el uso de pozos en diversas comunidades, como parte de una estrategia paralela para reforzar la red de distribución y atender posibles contingencias.

Los preparativos responden al incremento de la demanda que se registra durante el verano, en especial por actividades masivas como los carnavales, ferias y la Semana Santa, cuando miles de personas se movilizan dentro de la provincia. Las autoridades también hicieron un llamado a la población para hacer un uso responsable del agua potable, a fin de contribuir a la estabilidad del sistema y evitar afectaciones en el suministro durante los meses de mayor consumo.

Con información de Iván Saldaña