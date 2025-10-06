Maluma brilló con histórico concierto en la cima del Empire State y nuevo rumbo en su carrera

La transmisión dejó ver un despliegue técnico impecable, luces sincronizadas con la ciudad y una puesta en escena que reafirmó el estatus internacional del intérprete de Bronceador y Cuatro Babys .

El cantante colombiano Maluma volvió a demostrar por qué es una de las estrellas más influyentes de la música latina al protagonizar un espectáculo sin precedentes en Nueva York.

El show, transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la marca Boss, superó las expectativas de sus fanáticos y marcó un nuevo capítulo en la trayectoria artística del paisa.

El evento, que se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, reunió a miles de espectadores conectados en directo y a una multitud de seguidores en la Gran Manzana. Con la ciudad de fondo y la bandera de Colombia proyectada en el rascacielos, Maluma hizo historia al llevar sus grandes éxitos a un escenario cargado de simbolismo, en un espectáculo que combinó innovación, orgullo nacional y una producción de talla mundial.

La transmisión dejó ver un despliegue técnico impecable, luces sincronizadas con la ciudad y una puesta en escena que reafirmó el estatus internacional del intérprete de Bronceador y Cuatro Babys. Además, contó con la participación de artistas invitados que elevaron aún más el nivel de la noche, entre ellos Pipe Bueno y J Balvin. Esta fusión de talentos convirtió el concierto en un fenómeno viral en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular fragmentos del evento y mensajes de admiración hacia el colombiano.

Antes de iniciar el espectáculo, Maluma compartió con emoción un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. Consciente de la magnitud del momento, el artista expresó: “Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana. Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir. Los amo mucho”.

#Espectaculos | 🥳🎤 Maluma iluminó el Empire State con los colores de Colombia durante un histórico concierto en Nueva York, (EE.UU.)



El artista, hizo historia al convertirse en el primer colombiano al cantar desde el Observatorio del Piso 86 del Empire State Building



📹: Boss pic.twitter.com/30ha4VpmO4 — Notitarde (@webnotitarde) October 5, 2025

Estas palabras fueron recibidas con euforia por sus fanáticos, quienes respondieron con mensajes cargados de orgullo y cariño. Comentarios como: “Gracias por ser bandera de nuestras raíces en lo más alto de las esferas y ser tú mismo”, “de Colombia para el mundo entero”, y “definitivamente el talento de los colombianos no tiene límites” se multiplicaron en redes sociales, consolidando el impacto del evento como un acontecimiento cultural y musical de alcance global.

Te puede interesar: ¿Juan Gabriel está vivo? Video en Francia y hallazgo sobre su CURP reavivan teorías

Te puede interesar: Eric Dane, visiblemente afectado por la ELA, aparece en silla de ruedas y con problemas de habla

El público celebró no solo la calidad del espectáculo, sino también el simbolismo de ver a un artista colombiano conquistar uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York. Para muchos seguidores, el show fue una demostración de cómo Maluma ha sabido combinar su éxito internacional con un constante orgullo por sus raíces. Frases como “Juan Luis rompiéndola siempre” y “Maluma superguapísimo, elegante como siempre” se repitieron entre los comentarios más destacados en plataformas digitales.

Más allá del éxito del concierto, Maluma sorprendió con otra noticia que marca un punto de inflexión en su trayectoria. A sus 31 años, el artista confirmó el final de su relación profesional con Walter Kolm, quien fue su mánager desde que tenía 19 años y con quien construyó una alianza que trascendió lo laboral.

En un comunicado oficial, ambas partes expresaron: “Tras doce años de una relación marcada por el compromiso, la visión compartida y grandes logros, Maluma y Walter Kolm, junto al equipo de WK Entertainment, anuncian la terminación de su relación de management. Durante este tiempo, ambas partes construyeron una alianza que llevó la carrera de Maluma a nuevos niveles, consolidándolo como uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial y abriendo caminos que hoy son referentes en la industria musical”.

Con este anuncio, Maluma cierra una etapa significativa en su vida personal y artística, mientras se prepara para nuevos retos y proyectos que prometen seguir expandiendo su alcance internacional. El concierto en el Empire State no solo representó un logro monumental para su carrera, sino también un símbolo de lo que está por venir: una fase en la que el colombiano reafirma su liderazgo en la música latina y su capacidad para sorprender al mundo entero.