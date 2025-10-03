¿Juan Gabriel está vivo? Video en Francia y hallazgo sobre su CURP reavivan teorías

Han pasado más de ocho años desde la muerte del artista, pero su figura continúa siendo motivo de especulación, misterio y fervor popular.

Esta semana, el “Divo de Juárez” volvió a estar en el centro de la conversación digital gracias a un video viral grabado en Francia y a un hallazgo inesperado: su CURP aún aparece activa en el Registro Nacional de Población (Renapo) de México.

El revuelo comenzó en TikTok, cuando el usuario Fidel Martin compartió un clip grabado en una cafetería de Sarcelles, Île-de-France, en el que aparece un hombre de cabello largo, canoso, con chaqueta naranja y bufanda azul, cuya apariencia recordó de inmediato al ídolo mexicano.

De fondo sonaba “Querida”, uno de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel, mientras el texto en pantalla sugería: “Juan Gabriel sigue vivo ya en París”.

El video superó los 2.1 millones de visualizaciones, dividiendo opiniones entre quienes creen que podría tratarse de él, los escépticos que lo consideran solo una coincidencia y los fanáticos que mantienen la esperanza de verlo reaparecer.

Paralelamente, en la red social X, el usuario @DonHugoSanchez publicó una captura del portal oficial del RENAPO, mostrando que el nombre completo del artista, Alberto Aguilera Valadez, aparece en el sistema con una CURP activa y sin la leyenda “inactiva por defunción”.

No están ustedes para saberlo... naah si están y yo tmbn para contarlo, Juan Gabriel esta muerto pero la CURP de Alberto Aguilera Valadez no ha sido dada de baja por defunción pic.twitter.com/g1mS32VGPs — Don Hugo Sánchez (@husalo_) October 1, 2025

Esto encendió aún más las teorías sobre una supuesta supervivencia del cantante. Sin embargo, especialistas en trámites civiles rápidamente aclararon la situación.

“Una CURP activa no necesariamente significa que una persona siga con vida. El sistema puede tardar semanas, meses o incluso años en actualizarse tras una defunción”, explicaron expertos en derecho civil.

El hallazgo, aunque técnicamente explicable, alimentó el misterio en torno a la figura de Juan Gabriel.

Desde que se confirmó su fallecimiento el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a causa de un infarto, múltiples rumores han circulado acerca de que el cantante habría fingido su muerte para vivir en paz y lejos del ojo público.

Su exrepresentante, Joaquín Muñoz, ha sido uno de los más insistentes en difundir esta versión. En varias ocasiones ha declarado que el artista “está vivo y en espera de reaparecer”. A estas especulaciones se sumó la actriz Lucía Méndez, quien llegó a decir que ella “sabía cosas” sobre el supuesto paradero de su amigo.

A lo largo de los años, se ha hablado de Juan Gabriel escondido en París, en una isla tropical o en una finca secreta, versiones que resurgen cada cierto tiempo gracias a internet y a la fascinación popular por el mito del artista inmortal.

Más allá de las teorías y rumores, lo cierto es que Juan Gabriel sigue presente en la cultura popular como si nunca se hubiera ido. Cada aniversario de su muerte o cada noticia relacionada con su figura provoca un estallido de nostalgia entre millones de seguidores en México y América Latina.

Sus canciones continúan sonando en plataformas digitales, homenajes y conciertos tributo. Y como suele decirse entre sus fans: “Nadie muere mientras alguien lo siga recordando”.

El video desde Francia y la supuesta vigencia de su CURP son solo los últimos capítulos de una historia que parece no tener final. Para muchos, Juan Gabriel no solo fue un artista, sino un mito vivo cuya huella trasciende el tiempo y la muerte.