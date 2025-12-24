Rob Reiner: reporte forense detalla cómo ocurrió la muerte del director y su esposa

La investigación por la muerte del cineasta continúa arrojando revelaciones que han generado un fuerte impacto tanto en la industria del entretenimiento como en la opinión pública.

Documentos oficiales divulgados por las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron que el matrimonio falleció apenas minutos después de haber sido atacado dentro de su residencia en el exclusivo vecindario de Brentwood.

De acuerdo con los certificados de defunción emitidos por la Oficina del Médico Forense, la causa de muerte de ambos fue atribuida a “múltiples lesiones por objeto punzocortante”, descritas en los registros como causadas “con cuchillo, por otra persona”. La forma de muerte fue clasificada formalmente como homicidio, cerrando cualquier especulación inicial sobre otras hipótesis.

Los documentos indican que Rob Reiner, de 78 años, fue declarado muerto a las 15:45 horas, mientras que Michele Singer, de 70, falleció apenas un minuto después, a las 15:46. Tras completarse los procedimientos forenses, ambos cuerpos fueron cremados y sus restos entregados a su hijo Jake Reiner, según consta en los registros oficiales.

El principal sospechoso del doble homicidio es Nick Reiner, hijo del matrimonio, de 32 años, quien fue detenido pocas horas después del hallazgo. Actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, con la circunstancia especial de múltiples víctimas, un agravante que podría influir de manera determinante en el proceso judicial. Nick permanece recluido en el Centro Correccional Twin Towers y está previsto que comparezca ante un tribunal el próximo 7 de enero.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la defensa del acusado anticipó que se declarará no culpable por razón de insanía. De ser hallado culpable, Nick Reiner podría enfrentar una condena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, bajo la legislación de California, incluso la pena de muerte.

El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que un terapeuta de masajes, que tenía una cita programada con la pareja, alertara a la familia tras no lograr contactarlos. Fue su hija, Romy Reiner, quien ingresó a la vivienda y encontró a sus padres sin vida, dando aviso inmediato a las autoridades.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que las víctimas presentaban heridas en el cuello, un dato que fue incorporado al análisis forense y que refuerza la tipificación del caso como homicidio. Sin embargo, los investigadores han evitado divulgar mayores detalles mientras el proceso judicial sigue en curso.

Te puede interesar: Rob Reiner | Michael Douglas habló con el actor sobre la lucha de su hijo Nick contra la adicción

Te puede interesar: James Ransone, actor de ‘It, fallece a los 46 años: Hollywood despide al actor

En medio del dolor, Jake y Romy Reiner difundieron un comunicado público el 17 de diciembre, en el que expresaron la magnitud de la tragedia familiar. “Las palabras no pueden comenzar a describir el dolor inimaginable que experimentamos cada momento del día. La pérdida devastadora de nuestros padres es algo que nadie debería vivir. Queremos que se les recuerde por las personas extraordinarias que fueron”, manifestaron.

En el mismo mensaje, los hermanos solicitaron respeto y sensibilidad frente al proceso que atraviesan. Pidieron privacidad para despedirse de sus padres y evitar especulaciones innecesarias, apelando a que la conversación pública se maneje “con compasión y humanidad”.

Reportes adicionales indican que Nick Reiner tenía antecedentes relacionados con problemas de salud mental y consumo de sustancias. Fuentes citadas por medios como People señalaron que había sido diagnosticado con esquizofrenia y que semanas antes del crimen su medicación habría sido modificada, lo que pudo derivar en un comportamiento errático.

La noche previa a los hechos, Rob Reiner y Michele Singer habrían llevado a su hijo a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, preocupados por dejarlo solo debido a su estado emocional. Durante el evento, testigos describieron una discusión “grande” y “ruidosa” entre padre e hijo, y una fuente afirmó que el comportamiento de Nick estaba “asustando a todos los presentes”.

Mientras la investigación avanza, el caso continúa reavivando el debate sobre la salud mental, la prevención y el acompañamiento familiar, incluso en entornos de alto perfil como Hollywood.