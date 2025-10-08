Jade Isabela Callaú, la ex Miss Bolivia condenada por narcotráfico y expulsada de Argentina

Tras el fallo judicial, Callaú fue expulsada del país y trasladada a Bolivia el pasado sábado por la Policía Federal Argentina, al confirmarse que su permanencia en territorio argentino era irregular, según informó Metro Ecuador.

La historia de la modelo, más conocida como “Chabela”, ha causado gran conmoción en Bolivia y Argentina. La joven de 22 años, que alguna vez brilló en certámenes locales de belleza y en redes sociales, fue condenada por la Justicia Federal argentina por su participación en una operación de narcotráfico que involucró más de 350 kilos de cocaína.

La detención de Jade Isabela Callaú se produjo en enero de este año, cuando acompañaba a su pareja, el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, de 52 años, también conocido con la identidad falsa de Carlos Costas Díaz. Ambos viajaban en una avioneta Cessna que debió aterrizar de emergencia en Ibicuy, provincia de Entre Ríos, debido a la falta de combustible.

Dentro de la aeronave, las autoridades hallaron más de 350 kilos de cocaína ocultos en compartimentos especialmente adaptados. El avión, según determinó la investigación, había sido adquirido por un piloto peruano vinculado al barrio Bajo Flores de Buenos Aires y anteriormente pertenecía a un empresario argentino del sector lácteo.

La Justicia federal condenó a tres años de prisión en suspenso y ordenó la expulsión del país de Jade Isabela Callau Barriga, la ex Miss Bolivia que fue detenida en Entre Ríos con más de 300 kilos de cocaína.

La droga estaba destinada a abastecer a una red criminal que operaba desde General Rodríguez y Buenos Aires, con foco en el circuito nocturno porteño. En septiembre, la Unidad de Inteligencia Criminal de Gendarmería encontró un búnker subterráneo en General Rodríguez, vinculado directamente a la avioneta secuestrada meses antes.

La jueza Mariela Rojas dictó una condena de tres años de prisión en suspenso y una multa superior a 2,7 millones de pesos argentinos para la ex Miss Bolivia. En su resolución, tuvo en cuenta la corta edad de Callaú, la ausencia de antecedentes penales y los indicios de que habría sido víctima de violencia de género en su relación con Monte Alto.

Durante el juicio, Callaú aseguró que fue obligada a acompañar a su pareja bajo el pretexto de “visitar a un conocido” y negó haber tenido participación activa en el traslado de la droga. La joven permaneció recluida en el penal de Ezeiza mientras se desarrollaba el proceso, que contemplaba penas de entre 4 y 15 años de prisión.

Nacida en San Borja, Bolivia, Callaú alcanzó notoriedad en su país al ser coronada como Miss Ganadera y Miss FexpoBorja, certámenes que la proyectaron hacia el mundo de las redes sociales. En Instagram y TikTok compartía su estilo de vida, viajes y pasiones ligadas a la moda y la estética.

Según relató su madre, Patricia Callaú, a Clarín, la joven estudiaba psicología y vivía con su hermana en una ciudad universitaria de Bolivia antes de involucrarse sentimentalmente con Monte Alto. “Ella se equivocó, estaba cegada y atrapada en una relación sin salida. Él le daba dinero y regalos, la manejaba como una marioneta”, aseguró.

Patricia también advirtió que el piloto brasileño, con quien su hija mantenía una relación desde hacía más de un año, tenía un pasado delictivo: “Su verdadero nombre es Leonardo Monte Alto. Es un psicópata, violento y narcotraficante”, sentenció.

La investigación judicial reveló que Monte Alto estaba vinculado a una red internacional de tráfico de drogas con conexiones en Bolivia, Argentina, Brasil y Perú. El avión utilizado en el operativo había pasado por manos de varios propietarios, incluidos empresarios y pilotos privados.

En el expediente judicial aparece también el nombre de Margarita Roncero, esposa del empresario dueño de Lácteos Vidal, señalada como socia de Ciccarelli, supuesto testaferro de Fred Machado. Este último es un empresario que incluso participó en actos políticos junto al excandidato presidencial argentino José Luis Espert.

Las autoridades sospechan que la droga incautada formaba parte de un esquema mayor de financiamiento ilícito y lavado de activos, vinculado al narcotráfico regional.

La condena de Jade Isabela Callaú pone fin, al menos temporalmente, a la vida mediática que llevó en su país. Lo que comenzó como una carrera en concursos de belleza terminó en un caso judicial que expone cómo jóvenes sin antecedentes pueden quedar atrapadas en redes criminales transnacionales.

Hoy, expulsada de Argentina y con una condena en suspenso, su historia se convierte en un ejemplo de cómo la mezcla entre vulnerabilidad personal y vínculos tóxicos puede derivar en consecuencias devastadoras.