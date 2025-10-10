Streamer transmite en vivo el nacimiento de su hija y sorprende a más de 30,000 espectadores

En un hecho que ha generado intensos debates en redes sociales y dentro de la comunidad gamer , la streamer estadounidense Fandy convirtió el nacimiento de su hija en un evento transmitido en directo por Twitch .

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Cady, compartió con miles de personas uno de los momentos más íntimos de su vida, en una emisión que se extendió por más de ocho horas el pasado martes 7 de octubre.

El stream, titulado “Water Broke, Baby Time” (“Se rompió la fuente, es hora del bebé”), reunió entre 30.000 y 50.000 espectadores, de acuerdo con reportes de PEOPLE y The Sun. Durante la transmisión, Fandy permitió que la audiencia la acompañara en tiempo real mientras atravesaba las contracciones y finalmente recibía a su hija, a quien llamó Luna.

A sus 30 años, Fandy ha construido una comunidad de más de 364.000 seguidores en Twitch, donde es reconocida por sus transmisiones de videojuegos como World of Warcraft, Overwatch y League of Legends. Sin embargo, esta vez se alejó del contenido habitual para mostrar un acontecimiento personal que rápidamente se volvió viral.

La creadora decidió optar por un parto en casa, acompañada de su esposo, conocido en línea como Adamax, además de familiares, amigos y un equipo médico. Una piscina inflable instalada en la sala fue el escenario donde transcurrió el proceso, mientras las cámaras captaban desde distintos ángulos los gestos de dolor, lágrimas, momentos de humor y finalmente el llanto del recién nacido.

En medio de las contracciones, Fandy mantuvo su carácter espontáneo: “He esperado por ella toda la vida. ¡Sal de una vez, por favor!”, expresó entre risas mientras luchaba con la incomodidad de las últimas etapas del trabajo de parto.

El directo llamó tanto la atención que incluso el CEO de Twitch, Dan Clancy, intervino brevemente en el chat para felicitarla: “Fandy, te deseo la mejor de las suertes y mis felicitaciones. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, escribió el ejecutivo, gesto que fue interpretado como una señal de respaldo institucional al inusual contenido.

Tras el nacimiento, el esposo de la streamer agradeció a la audiencia y al equipo técnico que hizo posible la transmisión: “Esto fue un esfuerzo de equipo”, señaló Adam, subrayando que amigos y técnicos colaboraron en la instalación de cámaras y equipos de audio para garantizar la cobertura del evento.

Mientras algunos seguidores celebraron la valentía de la creadora por compartir un momento tan real y sin filtros, otros cuestionaron si el parto debía convertirse en un espectáculo público.

“Esta categoría ‘vida real’ fue demasiado lejos”, escribió un usuario. “No estamos viendo historia. Estamos viendo la vida misma, en Twitch”, comentó otro. “¿Está permitido esto siquiera?”, preguntó un tercero, poniendo en duda los límites de las políticas de contenido de la plataforma.

Aunque inusual, este no es el primer caso en el que un nacimiento se transmite en directo. De acuerdo con ABC, en 2009 una maestra de Minnesota también compartió el parto de su bebé mediante un livestream, aunque en aquella ocasión la audiencia apenas superó los 3.600 espectadores, muy lejos del impacto alcanzado por Fandy.

La streamer había anunciado su embarazo meses atrás, en abril, mediante una publicación en Instagram: “¡Voy a tener un bebé! Fecha probable: 18 de octubre. ¡Futura gladiadora en camino!”, escribió entonces, acompañando el mensaje con una dedicatoria a su esposo: “Este nuevo capítulo en la vida con @adamaxbro”.

El nacimiento de Luna se adelantó algunos días, transformándose en un evento digital seguido por decenas de miles de personas alrededor del mundo y confirmando el poder del streaming para convertir experiencias personales en fenómenos virales.