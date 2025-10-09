Cristiano Ronaldo alcanza los 1,400 millones y se convierte en el primer futbolista multimillonario

El astro ha sido reconocido como el primer futbolista multimillonario de la historia, según el último informe de Bloomberg Billionaires Index, que valoró su patrimonio neto en 1,400 millones de dólares. A sus 40 años, el delantero del Al-Nassr no solo sigue vigente en el fútbol, sino que también se ha consolidado como un gigante en el mundo empresarial y de las inversiones.

El ascenso económico de Ronaldo se aceleró tras su renovación con el club saudí Al-Nassr, firmada el 26 de junio de 2025. De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo está estimado en más de 400 millones de dólares, incluye una participación del 15% en el club y lo mantiene en el equipo hasta 2027.

El documento también señala: “Cristiano ha ganado más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023. Firmó también un contrato de diez años con Nike, valorado en casi 18 millones anuales, y otros acuerdos con marcas como Armani y Castrol, que añadieron más de 175 millones a su patrimonio. Su traspaso a Al-Nassr en 2023 le generó unos 200 millones anuales libres de impuestos, además de un bono de fichaje de 30 millones”.

Su llegada al fútbol saudí en 2023, tras su salida del Manchester United, ya lo había convertido en el jugador mejor pagado del planeta, con un salario de 177 millones de libras anuales más bonificaciones.

La fortuna de Cristiano no se limita a sus contratos deportivos. Con 665 millones de seguidores en Instagram, es la persona más seguida en el mundo, lo que lo convierte en un imán para las marcas. Además, ha diversificado su portafolio con hoteles, clínicas capilares, líneas de ropa, calzado, inversiones en pádel y tecnología, consolidándose como un empresario global.

Su sociedad con Nike, Armani, Castrol y otras firmas le ha representado ingresos multimillonarios a lo largo de su carrera. También ha sabido capitalizar su imagen en el ámbito digital, convirtiendo sus redes sociales en una plataforma de negocios altamente rentable.

El estatus de multimillonario coloca al capitán de la selección portuguesa en un grupo selecto de atletas. Figuras como Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods y Roger Federer han alcanzado este nivel financiero, pero Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en lograrlo.

“Cristiano Ronaldo no cree en nadie y su megacontrato en Arabia Saudí lo convierte en el primer futbolista multimillonario del mundo”, resaltó el informe de Bloomberg, que confirma que el delantero ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares de patrimonio neto, consolidándose en 1.400 millones.

Aunque muchos podrían pensar que a su edad ya estaría en el ocaso, Ronaldo se mantiene en plena forma. Tras dejar el Manchester United luego del Mundial de Qatar 2022, el portugués se concentró en el Al-Nassr y en su selección nacional, con la que disputa los clasificatorios al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ese torneo tiene un significado especial para el delantero: nunca ha levantado la Copa del Mundo en sus cinco participaciones previas (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022). Sin embargo, siempre ha marcado al menos un gol en cada edición, y aún sueña con escribir una última página gloriosa en su carrera internacional.

Si logra estar en la plantilla de Portugal en 2026, podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales, un récord que comparte en la mira con su eterno rival, Lionel Messi, quien también podría alcanzarlo con Argentina.

Cristiano Ronaldo no solo ha redefinido los límites del deporte con su disciplina y longevidad, también ha demostrado que un atleta puede trascender como empresario y figura cultural global. Con un patrimonio de 1.400 millones de dólares, su nombre ya está grabado en la historia no solo del fútbol, sino de los negocios internacionales.

Desde sus inicios en Madeira hasta su actual reinado en Arabia Saudí, el camino de Ronaldo confirma que la leyenda del “Bicho” seguirá creciendo tanto dentro como fuera de la cancha.