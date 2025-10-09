Carín León apuesta por la música latinoamericana lanzando su sello 'Sonhoro Records'

La escena musical sigue expandiéndose con fuerza gracias al impulso de artistas que no solo conquistan escenarios internacionales, sino que también quieren abrir camino a nuevas generaciones.

Carín León sorprendió al anunciar la creación de su propio sello discográfico: Sonhoro Records. Originario de Hermosillo, Sonora, volvió a mostrar su compromiso con su tierra natal y con la música regional. En una velada especial, el cantante reunió a invitados, medios de comunicación y a su pareja, Meylin Zúñiga, para anunciar el nacimiento de esta nueva compañía musical.

El intérprete de Primera Cita, quien recientemente agotó en tiempo récord seis fechas en el innovador recinto The Sphere de Las Vegas para 2026, destacó que este proyecto representa un nuevo capítulo en su carrera, pero sobre todo, una plataforma para visibilizar y promover a artistas emergentes de diferentes géneros.

“Sonhoro Records” debutará con siete talentos sonorenses que ya han comenzado a llamar la atención en la escena regional: Larry y su Clase, Braulio Mata, Los Alegres de la Sierra, Javier Flores, Gohan Corral, Grupo Casta y El Chads.

La presentación de “Sonhoro Records” fue descrita como una velada única para estos siete cantantes, quienes compartieron escenario con Carín León y recibieron la promesa de un respaldo profesional que les permitirá proyectar su música más allá de las fronteras de México.

El propio León expresó durante el lanzamiento su orgullo por apoyar a artistas locales: un gesto que refuerza su imagen como embajador cultural de Sonora. “En una noche inolvidable para siete cantantes sonorenses, Carín León, hijo pródigo de Hermosillo, Sonora, demuestra una vez más su amor al terruño al apoyar a valores de la música en sus diferentes géneros”, reseñaron los medios asistentes.

El cantautor sonorense no solo se ha posicionado como referente de la música regional mexicana, también ha expandido sus horizontes hacia un público internacional. Su estilo, que fusiona géneros tradicionales con sonidos contemporáneos, lo ha llevado a ser uno de los artistas más demandados en escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica.

El anuncio de seis presentaciones en The Sphere de Las Vegas, un recinto con la tecnología más avanzada para espectáculos en vivo, confirma la magnitud de su éxito. Alcanzar un sold out en tiempo récord en un espacio de esa envergadura lo coloca en una categoría reservada para las figuras más influyentes de la música mundial.

La creación de un sello propio marca un antes y un después en la trayectoria de Carín León. “Sonhoro Records” no solo busca producir música, sino también acompañar a los artistas en su formación, distribución y promoción. En un momento donde la industria discográfica vive grandes transformaciones digitales, este proyecto apunta a consolidar nuevas voces y a proyectarlas en un mercado cada vez más competitivo.

El hecho de que inicie con talentos locales refleja la intención de León de fortalecer la identidad cultural de Sonora, pero con un alcance que podría trascender fronteras, al igual que lo hicieron los artistas panameños que hoy ocupan un lugar en la historia de Billboard.

La decisión de Carín León se suma a una tendencia creciente: artistas consolidados que crean sellos propios para apoyar a nuevos talentos. Este tipo de iniciativas ha sido clave para abrir espacio a géneros que antes tenían menos visibilidad, como ocurrió con el reguetón en Panamá o la bachata en República Dominicana.

En este caso, “Sonhoro Records” se perfila como un motor para la música regional mexicana y una plataforma con potencial para exportar la identidad sonora de Sonora al resto del mundo.

Carín León ya demostró que puede llenar estadios y conquistar audiencias internacionales. Ahora, con “Sonhoro Records”, se posiciona como un referente que no solo brilla en lo personal, sino que también apuesta por crear un legado colectivo.

La historia de los siete talentos que debutan bajo este sello apenas comienza, y su futuro, de la mano de un artista que conoce de esfuerzo y éxito, parece tan prometedor como el camino que han recorrido las grandes figuras latinas en la industria global.