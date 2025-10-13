El príncipe Guillermo rompe en llanto al hablar sobre la importancia de cuidar la salud mental

El hijo de la princesa Diana ha protagonizado uno de los momentos más humanos y emotivos de la realeza británica en los últimos años.

Durante una conversación grabada para el canal de YouTube oficial que comparte con su esposa, Kate Middleton, The Prince and Princess of Wales, el heredero al trono rompió en llanto mientras hablaba sobre el suicidio y la importancia de cuidar la salud mental. El episodio, publicado en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, ha dado la vuelta al mundo por la vulnerabilidad y cercanía del príncipe con una historia de profundo dolor.

En la conversación, Guillermo visitó a Rhian Manning, una mujer que perdió a su esposo Paul en 2012, apenas cinco días después de la muerte de su hijo George, de tan solo un año. Sentados en la cocina de su casa, ambos compartieron una charla íntima sobre el duelo, el amor y las segundas oportunidades. “Me habría gustado sentarme así con él y decirle: ‘¿Por qué no viniste a mí?’. Porque se ha perdido tanta alegría, habríamos estado bien. Y eso es lo más duro, que habríamos estado bien”, expresó Manning con la voz entrecortada.

Ante estas palabras, el príncipe Guillermo no pudo contener la emoción. Giró el rostro, conmovido, y dejó que las lágrimas hablaran por él. La entrevistada, notando su sensibilidad, le preguntó con ternura: “¿Estás bien?”. A lo que el príncipe respondió con sinceridad: “Lo siento, es que es muy difícil hacer estas preguntas…”. El gesto, cargado de empatía y humanidad, generó una avalancha de reacciones positivas en redes sociales, donde muchos destacaron su capacidad de mostrarse vulnerable y auténtico.

El encuentro no fue casual. Desde hace años, Guillermo y Kate han impulsado campañas de concientización sobre salud mental, especialmente a través de la iniciativa Heads Together, que busca eliminar el estigma asociado a los trastornos emocionales. Para ambos, hablar de estos temas de manera abierta y sin tabúes es clave para salvar vidas.

Te puede interesar: Cardi B confiesa su mayor temor en la maternidad durante su cuarto embarazo

Te puede interesar: Beber refrescos a diario aumenta el riesgo de enfermedad hepática hasta en un 60%, advierte estudio

En este contexto, la conversación con Rhian Manning sirvió para recordar la importancia de escuchar, acompañar y reconocer las señales de quienes atraviesan momentos difíciles. Manning, quien creó una fundación en memoria de su esposo e hijo, enfatizó que “nadie debería pasar por el dolor de perder a alguien por suicidio sin apoyo ni comprensión”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 720,000 personas mueren por suicidio cada año, y es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Estas cifras alarmantes refuerzan el mensaje de William sobre la urgencia de crear espacios seguros para hablar de salud mental, especialmente en tiempos donde el aislamiento y el estrés son cada vez más frecuentes.

El emotivo momento del príncipe ha sido descrito por los medios británicos como un “acto de valentía emocional”. Su reacción no solo humaniza la figura de la realeza, sino que también amplifica un mensaje de esperanza: hablar salva vidas.

A través de su ejemplo, el príncipe Guillermo demuestra que incluso los líderes más fuertes necesitan llorar, sentir y escuchar. Y que, en medio del dolor, la empatía sigue siendo el gesto más poderoso.