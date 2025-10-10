Cardi B confiesa su mayor temor en la maternidad durante su cuarto embarazo

Un mes después de anunciar que espera a su cuarto hijo, el primero con su novio, el jugador de la NFL Stefon Diggs, la rapera de “Bodak Yellow” reveló cuál es su mayor miedo como madre: que sus hijos caigan en la pereza y no aprovechen las oportunidades que la vida les brinde.

La artista Cardi B, de 32 años, habló abiertamente sobre este tema durante su participación del 6 de octubre en el pódcast On Purpose de Jay Shetty. En esa conversación, compartió lo que considera sería la “peor decepción” en su papel como madre: “Por favor, no sean perezosos. No sean vagos. Hay gente que tiene la belleza, la inteligencia, el talento. Hay gente que realmente lo tiene. Pero no llegan a ninguna parte por ser perezosos”.

Cardi, madre de Kulture (7), Wave (4) y Blossom (13 meses), frutos de su relación con su ex Offset, dejó claro que no quiere que ninguno de sus hijos descanse únicamente en su fama o en la de sus padres. “No te limites a decir: ‘Tus padres son esto y aquello’”, explicó. “No, sé tú mismo. Sé tu propio ser humano. Sé algo. Sé alguien de quien puedas estar orgulloso”.

La rapera, conocida tanto por su autenticidad como por su estilo directo, remarcó que su deseo no es condicionar las profesiones de sus hijos, sino motivarlos a alcanzar la excelencia en cualquier camino que elijan. “En realidad, quiero que mis hijos no vayan a ninguna parte más que hacia arriba, pero a mí no me importa qué tipo de trabajo realicen. No hay manera de que me rompa el trasero por ustedes, hijos de puta, para que no los jodan”.

Incluso fue más allá al admitir que sueña con que superen sus propios logros: “Hay cosas que no puedo hacer y que quiero que mis hijos hagan. Quiero que sean más inteligentes que yo. Quiero que sean cien veces mejores que yo”.

Cardi B también recordó la influencia que ha tenido su madre, Clara Almánzar, como modelo de trabajo constante y disciplina. “Es como decir: ‘Mi mamá trabajaba todos los días, la veo trabajar todos los días’”, relató. Y añadió lo que desea que sus hijos piensen de ella: “Que sea eso. Algún día tendrás hijos y quieres que digan eso de ti. Que trabajaste duro todos los días, que todo lo que conseguiste te lo merecías”.

Mientras vive la emoción de su cuarto embarazo, los seguidores de Cardi no dejan de mostrar interés por su relación con Stefon Diggs. Los rumores comenzaron en octubre de 2024, cuando fueron vistos juntos, y se intensificaron tras una aparición en público el Día de San Valentín de 2025.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo alcanza los 1,400 millones y se convierte en el primer futbolista multimillonario

Te puede interesar: Carín León apuesta por la música latinoamericana lanzando su sello 'Sonhoro Records'

Aunque Cardi no ha revelado muchos detalles de cómo se conocieron, sí compartió en una entrevista para Today en septiembre de 2025 que se sintió atraída de inmediato: “Me pareció adorable”, confesó sobre Diggs. “Pensé: ‘Tiene que ser mío’”. Según contó, el acercamiento se dio gracias a amigos en común, y desde entonces su relación no ha dejado de crecer.

Cardi B, que transformó la industria musical con su estilo único y sus letras directas, ahora enfrenta el reto más importante: guiar a sus hijos para que construyan su propio camino, lejos de la sombra de la fama. Y lo hace con una mezcla de amor, exigencia y el ejemplo de esfuerzo que heredó de su propia madre.

Con la llegada de su cuarto bebé, la artista reafirma que, más allá de los escenarios, su mayor meta es formar una familia que valore el trabajo duro y la independencia personal.