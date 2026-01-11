Violencia deja dos muertos y un niño herido en la provincia de Colón

El primer hecho ocurrió en el sector de Las Colinas, área de invasores colindante con Alto de Los Lagos, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar y realizaron múltiples disparos, hiriendo de muerte a un joven de 18 años.

Altos de Los Lagos, Colón/Una jornada de violencia estremeció este sábado al corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón, donde dos homicidios fueron registrados en un lapso de menos de dos horas, dejando además a un niño de siete años herido de manera leve.

El primer hecho ocurrió en el sector de Las Colinas, área de invasores colindante con Alto de Los Lagos, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar y realizaron múltiples disparos, hiriendo de muerte a un joven de 18 años.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso. En este mismo ataque, un menor de siete años recibió un rozón de bala en la cabeza, aunque su condición no fue de gravedad y ya fue dado de alta.

Menos de dos horas después, la violencia volvió a golpear, esta vez en la comunidad de Villas del Caribe. De acuerdo con el reporte policial, un hombre de 25 años se encontraba conversando con varias personas cuando dos individuos armados llegaron y abrieron fuego sin mediar palabra. La víctima también fue llevada al Hospital Manuel Amador Guerrero, pero ingresó sin signos vitales.

Con estos dos nuevos casos, ya suman cinco los homicidios registrados en lo que va del año 2026 en este sector de la provincia de Colón, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

A ambas escenas acudieron agentes de la Policía Nacional, que acordonaron las áreas mientras esperaban la llegada de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público, organismos encargados de iniciar las investigaciones para dar con los responsables de estos crímenes.

Con información de Nestor Delgado