Béisbol Juvenil 🔴 EN VIVO | Herrera 4-6 Panamá Oeste Baja 4to por TVMAX

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil – Copa Caja de Ahorros, donde este domingo la atención se centra en el atractivo duelo entre Herrera vs Panamá Oeste, que se disputa en el estadio Mariano Rivera de la ciudad de La Chorrera.

Dos novenas que llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: seguir marcando el ritmo del certamen juvenil 2026.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 calendario | Estos son los partidos para hoy del campeonato nacional

La novena de Herrera arriba motivada tras una emocionante victoria en la jornada sabatina, cuando dejaron en el terreno a Panamá Metro con marcador de 5 carreras por 4 en el estadio de Monagrillo, demostrando carácter y capacidad de reacción en momentos clave. Sin embargo, los herreranos aún buscan regularidad en el torneo, donde registran marca de 2 ganados y 4 perdidos, una situación que los obliga a sumar triunfos para escalar posiciones en la tabla.

Del otro lado estará Panamá Oeste, uno de los equipos más sólidos del campeonato. Los Vaqueros vienen de una contundente presentación, al noquear a Los Santos 11 carreras por 1 en este mismo escenario, el estadio Mariano Rivera. Con un arranque perfecto, Panamá Oeste se mantiene invicto con récord de 7 victorias sin derrotas, respaldado por una ofensiva explosiva y un pitcheo consistente, lo que los convierte en uno de los grandes protagonistas del Béisbol Juvenil 2026.

Resto de la jornada dominical

Más tarde, a las 5:00 p.m., el estadio de Metetí será sede del enfrentamiento entre Chiriquí y Darién, un choque directo entre dos equipos que buscan consolidarse en la zona media de la clasificación y mantenerse en carrera dentro del campeonato.

La acción continuará de forma simultánea desde las 7:00 p.m., con cuatro partidos en distintos puntos del país. En el estadio Calvin Byron “Gato Brujo” Salinas, Bocas del Toro recibirá a Colón, en un duelo clave para ambas novenas, urgidas de resultados positivos para salir del fondo de la tabla.

En el estadio José de la Luz Thompson, Chiriquí Occidente se medirá ante Panamá Este, en un partido de alta intensidad, ya que ambos conjuntos comparten marca y se mantienen en la parte alta de la clasificación. Mientras tanto, en el histórico estadio Juan Demóstenes Arosemena, Veraguas tendrá una dura prueba frente a Panamá Metro, una de las novenas tradicionales del béisbol juvenil panameño.

La jornada nocturna se cerrará en la Cantera de Aguadulce, donde Los Santos enfrentará a Coclé en el estadio José Antonio Remón, en un encuentro clave para los coclesanos, que se mantienen como escoltas del líder del campeonato y buscan seguir presionando en la cima.

Desde ya, los invitamos a seguir cada lanzamiento, cada jugada y cada carrera en este minuto a minuto del Béisbol Juvenil 2026, donde la pasión y el talento joven siguen siendo protagonistas.