Tatuajes en los dientes: la nueva moda viral entre jóvenes chinos preocupa a los odontólogos

En el país asiático, una tendencia estética tan llamativa como polémica está causando sensación mezclando tecnología, moda y cultura popular.

Lo que comenzó como una estrategia comercial de algunas clínicas odontológicas, hoy se ha transformado en una práctica viral que genera preocupación entre los expertos en salud bucal.

La idea es sencilla, pero impactante. Los tatuajes dentales consisten en grabados personalizados sobre coronas dentales, que posteriormente se colocan sobre los dientes naturales del usuario. Estos diseños pueden incluir símbolos tradicionales chinos, frases motivacionales, figuras geométricas o incluso dibujos coloridos. En muchos casos, los clientes eligen palabras como “éxito garantizado” o “enriquecerse”, reflejando el deseo de prosperidad y superación personal que caracteriza a gran parte de la juventud urbana china.

Según información publicada por el South China Morning Post, las coronas se fabrican con tecnología 3D y utilizan materiales descritos como “de grado aeroespacial”. Un anuncio de una clínica en Guangdong detalla: “Nuestras coronas dentales impresas en 3D están hechas de materiales de grado aeroespacial. No solo reparan su diente con problemas, sino que también tienen palabras o patrones grabados. Se personalizan exclusivamente para usted”.

El proceso de diseño y fabricación se ha convertido en un negocio rentable. Los costos pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos colombianos por cada corona personalizada, dependiendo de la complejidad del grabado y los materiales utilizados. “Muchos clientes acuden a nuestras instituciones para grabar lo que les gusta. Esta tecnología ya está bastante desarrollada”, explicó un empleado del sector al medio asiático.

La tendencia, impulsada por influencers en redes sociales como Douyin (la versión china de TikTok), ha generado miles de videos mostrando el resultado final. En uno de los más vistos, una joven aparece luciendo tatuajes temporales en sus dientes frontales, decorados con un corazón, una estrella y un círculo de colores brillantes.

“¿Es lindo, verdad?”, escribió la usuaria en su publicación. La reacción del público fue inmediata: mientras algunos celebraron la creatividad y originalidad de la propuesta, otros la calificaron como una “excentricidad innecesaria” e incluso “repugnante”.

Pero más allá de las opiniones divididas, los dentistas chinos han encendido las alarmas. Los especialistas advierten que esta práctica podría tener consecuencias negativas para la salud bucal, especialmente cuando se realiza sin supervisión profesional.

“La corona se dañará. Su resistencia se verá comprometida. No recomiendo que los pacientes tengan inscripciones en sus coronas”, advirtió un dentista de Shanghái citado por el South China Morning Post.

Los expertos explican que cualquier modificación estructural sobre una corona dental puede alterar su durabilidad y generar fisuras o desgaste prematuro. Además, el uso de pigmentos o tintas no reguladas podría provocar reacciones alérgicas o deterioro del esmalte, dependiendo de la composición del material.

A pesar de las advertencias médicas, la moda sigue creciendo y ya ha trascendido las fronteras del ámbito odontológico. Algunos salones de belleza y tiendas online ofrecen kits caseros para “tatuar” dientes, lo que preocupa aún más a los especialistas, ya que estas prácticas no cuentan con aprobación sanitaria ni con los estándares de esterilización necesarios.

En opinión de los expertos, la tendencia refleja una búsqueda de identidad y diferenciación dentro de una generación marcada por la autoexpresión digital y el consumo rápido de tendencias virales. Sin embargo, también pone de relieve los riesgos de convertir el cuerpo, y en este caso, los dientes, en un lienzo para la experimentación estética sin límites ni control profesional.

Por ahora, los tatuajes dentales parecen haber encontrado un nicho en la cultura juvenil china, pero los odontólogos insisten en que la moda podría dejar más de una sonrisa dañada. Tal como resumió un especialista en salud oral de Pekín: “Los dientes no son una superficie decorativa; son una parte viva de nuestro cuerpo. Y jugar con ellos por estética puede tener consecuencias irreversibles”.