Bad Bunny | Fan transforma su casa en un tributo de Halloween: así nació 'Bad Boney'

En Massachusetts, una fanática del boricua llevó su admiración al siguiente nivel con una decoración inspirada completamente en el artista.

La mujer convirtió su casa en un homenaje creativo que ha llamado la atención de medios locales y de fanáticos en redes sociales.

La protagonista de esta singular historia es Kimmy Nguyen, residente de Watertown, quien pasó varios meses diseñando y montando una instalación temática que combina humor, ingenio y referencias directas a la carrera del intérprete de Tití me preguntó. Bajo el lema “Bad Boney”, Nguyen logró mezclar el espíritu festivo de Halloween con el inconfundible estilo del llamado “conejo malo”.

Su creación, reseñada por el periodista Matt Fortin para NBC Boston, muestra un conjunto de esqueletos vestidos y posicionados en distintas escenas que rinden homenaje a momentos icónicos del cantante. Desde guiños a campañas publicitarias hasta referencias a su música y estética visual, la propuesta se ha convertido en una sensación local.

Entre los elementos más llamativos del montaje se encuentra un esqueleto principal que viste calzoncillos Calvin Klein, en clara alusión a la sesión de fotos que Bad Bunny protagonizó para la marca en marzo de este año. En otra escena, otro esqueleto imita la pose promocional del anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, donde el artista puertorriqueño será la estrella principal.

Nguyen explicó que el día en que el propio Bad Bunny confirmó oficialmente su participación en el evento, ella terminaba los últimos detalles de su decoración.“Fue el momento perfecto. Y realmente disipó todas mis dudas sobre si había elegido el tema adecuado”, comentó emocionada al periodista de NBC Boston.

Además de los esqueletos, el jardín de la fanática está lleno de calabazas talladas con tipografía y expresiones del álbum Debí tirar más fotos, una de las producciones más recientes del cantante. La coherencia estética y el nivel de detalle convirtieron el proyecto en una experiencia visual completa que atrae a curiosos del vecindario y fanáticos del artista por igual.

Para Nguyen, esta decoración no es un simple capricho, sino parte de una tradición que comenzó el año pasado, cuando decoró su casa con temática de Taylor Swift. Desde entonces, cada Halloween busca rendir homenaje a un artista que la haya inspirado.

“Siempre he amado Halloween desde que era niña, me provocaba mucha alegría, así que quería tener esta oportunidad de devolver esa alegría”, explicó.

Su entusiasmo por esta festividad la ha llevado a dedicar meses de trabajo, planificación y creatividad para crear escenarios que conecten con los visitantes. En esta ocasión, el tema latino y vibrante de Bad Boney no solo la llenó de energía, sino que también logró representar una parte del espíritu diverso de la música contemporánea.

El homenaje de Nguyen llega justo cuando Bad Bunny atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. El artista boricua se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Además, el cantante iniciará su gira internacional “Debí tirar más fotos” en noviembre de 2025, un tour que se extenderá hasta julio de 2026 con paradas en República Dominicana, Brasil, Australia, Portugal, Francia e Italia, entre otros destinos.

Este nuevo proyecto marcará el regreso del artista a los grandes escenarios tras consolidarse como una de las figuras más influyentes del pop y el reguetón en la última década. Su impacto trasciende la música, influyendo en la moda, la cultura popular y hasta en festividades como Halloween, como demuestra el ingenioso trabajo de su fanática en Massachusetts.

Más que una simple decoración, la propuesta de Kimmy Nguyen se ha convertido en un símbolo de la conexión emocional que los artistas logran generar con su público. Cada calabaza tallada, cada esqueleto y cada detalle reflejan cómo la música puede inspirar creatividad y unir comunidades a través de la alegría.

Con su ingenioso “Bad Boney”, esta fanática ha demostrado que la pasión por la música puede trascender cualquier frontera y convertirse en arte, incluso en la forma más divertida: la de una casa embrujada con ritmo boricua.