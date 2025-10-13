Niña de 10 años salva la vida de su hermano con una maniobra de Heimlich y se viraliza

En Lavon, Texas, un hecho conmovió a toda la comunidad y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Leah, una niña de apenas 10 años, salvó la vida de su hermano menor, Logan, de 7 años, luego de que este se atragantara con un caramelo mientras jugaban en un trampolín. Su rápida reacción y conocimiento en primeros auxilios evitaron una tragedia familiar.

El incidente ocurrió a principios de octubre, según informó CBS News, y quedó grabado en video mientras los hermanos filmaban sus juegos en el patio de su casa. Lo que comenzó como una tarde divertida se convirtió en una situación de emergencia cuando Logan, durante un salto, se atragantó con un dulce de gran tamaño.

“Salté hacia atrás y me tragué sin querer el caramelo. Se me quedó atorado en el medio de la garganta. Enseguida, mi hermana me empezó a dar palmadas en la espalda”, relató el pequeño a Inside Edition. En ese momento, Leah notó que su hermano no podía respirar y actuó sin dudar: primero intentó ayudarlo dándole palmadas en la espalda, pero al ver que no surtía efecto, decidió aplicar la maniobra de Heimlich.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, “la maniobra de Heimlich es un método de primeros auxilios para casos de asfixia que consiste en aplicar compresiones abdominales para expulsar el objeto que bloquea las vías respiratorias”. Leah había aprendido esta técnica gracias a su madre, quien trabaja en el Departamento de Policía de Lavon y le enseñó a sus hijos cómo actuar ante una emergencia durante un curso de primeros auxilios impartido por la institución.

Te puede interesar: Selena Gómez sorprende en Los Hechiceros de Waverly Place: Alex Russo enfrenta un trágico final

Te puede interesar: Millie Bobby Brown enternece a sus fans con foto junto a su hija adoptiva y Jake Bongiovi

“Ella siempre fue excepcional. Me dejó impresionada con su accionar”, expresó con orgullo la madre de los niños en diálogo con Inside Edition. Gracias a la maniobra, Logan logró expulsar el caramelo y pudo volver a respirar con normalidad.

El jefe del Departamento de Policía de Lavon también elogió la valentía de la menor: “Fue heroico de su parte”, declaró al mismo medio, destacando que la serenidad y rapidez de Leah marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. En una publicación en Facebook, la institución resaltó que “ella supo exactamente qué hacer en ese instante crítico. Gracias a su rapidez mental y su valentía, su hermano hoy está a salvo”.

El Departamento de Policía aprovechó el caso para enviar un mensaje preventivo a la comunidad: “Que esto sirva de recordatorio para todos los padres, cuidadores y miembros de la comunidad: enseñen a sus hijos técnicas de RCP y de rescate en caso de asfixia. Nunca se sabe cuándo esos pocos minutos pueden significar todo”.

El heroísmo de Leah ha sido celebrado en redes sociales, donde miles de usuarios destacan su temple y la importancia de que los niños aprendan primeros auxilios desde edades tempranas. Este suceso no solo muestra el poder del amor fraternal, sino también cómo la educación en seguridad puede salvar vidas.

Hoy, Leah es reconocida como una pequeña heroína en su ciudad, y su historia inspira a familias de todo el mundo a capacitarse en técnicas de emergencia. Lo que pudo terminar en tragedia se transformó en una lección de vida, valor y esperanza.