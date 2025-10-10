Selena Gómez sorprende en Los Hechiceros de Waverly Place: Alex Russo enfrenta un trágico final

Aunque el episodio final de la segunda temporada del reboot se estrenará oficialmente el próximo 17 de octubre en Disney+, ya circulan en internet imágenes filtradas que muestran un inesperado desenlace para Alex Russo, el icónico personaje interpretado por Selena Gómez.

El material difundido el 8 de octubre rápidamente se volvió viral, y no precisamente por la reciente boda de la actriz y cantante con el productor musical Benny Blanco, sino porque anticipa un giro que pocos imaginaban: la posible muerte de la protagonista.

La serie original, transmitida entre 2007 y 2012, narraba en tono de comedia las aventuras de la familia Russo, que aparentaba ser común y corriente en Nueva York, pero que en realidad estaba conformada por tres jóvenes magos. Tras cinco temporadas, Alex se convirtió en la hechicera de la familia, cerrando una etapa que marcó a toda una generación de fans de Disney Channel.

El año pasado, la producción lanzó un spinoff con parte del elenco original, en el que Selena retomó su papel de Alex. Desde entonces, la expectativa de los seguidores ha ido en aumento. Sin embargo, el supuesto final de su personaje tomó por sorpresa a todos.

Según las imágenes filtradas, Alex Russo desaparece en un misterioso portal durante un intento desesperado por salvar a su hija Billie, quien se ha convertido en la nueva figura central de la historia. En el video se observa cómo el personaje se despide antes de ingresar a lo que muchos usuarios describieron como un “agujero negro del que no podrá salir nunca”.

Otra revelación que surgió de las filtraciones es que Alex fue madre a los 20 años y que su hija Billie no es una niña cualquiera, sino que está destinada a convertirse en el “Hechicero Supremo”, un título que conlleva grandes responsabilidades y, sobre todo, enormes riesgos.

De acuerdo con la trama que circula en internet, para proteger a su hija, Alex habría decidido asumir el papel de “tutora” en lugar de madre, con el fin de resguardar su seguridad. Esta decisión, cargada de sacrificio, refuerza el tono dramático y emotivo del reboot, muy diferente al estilo ligero y cómico de la serie original.

Si bien la escena filtrada muestra a Alex desapareciendo en el portal, aún no está confirmado si se trata de una muerte definitiva o de un recurso narrativo para abrir nuevas posibilidades en la historia. Disney+ no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que ha generado aún más especulación entre los seguidores.

En plataformas como X y TikTok, miles de usuarios han expresado sorpresa y nostalgia al pensar en un desenlace tan drástico para uno de los personajes más queridos de la factoría Disney. Algunos incluso plantean que podría ser una estrategia de la producción para mantener la expectación hasta el estreno oficial del capítulo.

Alex Russo, con su carisma rebelde y su humor sarcástico, se convirtió en uno de los papeles más emblemáticos de Selena Gómez y en un ícono de la televisión juvenil. Ahora, con este reboot, la actriz parece dispuesta a darle un nuevo matiz al personaje, uno más maduro y complejo, en el que la maternidad y el sacrificio se convierten en los ejes principales de la trama.