Millie Bobby Brown enternece a sus fans con foto junto a su hija adoptiva y Jake Bongiovi

La actriz vive uno de los momentos más especiales de su vida personal.

La estrella de Stranger Things, de 21 años, compartió con sus más de 63 millones de seguidores en Instagram un carrusel de imágenes otoñales que rápidamente se volvió viral. Entre las fotos, destacó una en particular: la segunda imagen pública en la que aparece junto a su esposo, Jake Bongiovi, y la bebé que ambos adoptaron el pasado agosto.

En la fotografía, Millie aparece sonriente al lado de Jake, mientras ambos sostienen a su hija en brazos. La instantánea, tomada aparentemente en la atracción It’s a Small World de los parques de Disney, muestra a la bebé con un look tierno e inspirado en Minnie Mouse: un conjunto a cuadros con detalles alusivos al icónico personaje.

Jake, de 23 años, aparece rodeando con el brazo a su esposa y contemplando con ternura a la pequeña, gesto que muchos fans interpretaron como una clara señal de su rol protector y afectuoso como padre primerizo.

El carrete de fotos estuvo acompañado por un mensaje corto pero significativo escrito por Millie: “My t swift october”, una referencia directa tanto a la canción que musicalizó el carrusel como al reciente lanzamiento del álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl.

La pareja anunció en agosto de 2025 que se habían convertido en padres de una niña mediante adopción. En esa ocasión, Millie compartió un mensaje lleno de emoción en Instagram:

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad”, escribió la actriz.

El mensaje concluyó con una frase que conmovió a sus seguidores: “Y luego quedaron 3”, en clara alusión al inicio de su vida como familia.

La noticia llegó apenas tres meses después de que Millie y Jake celebraran su primer aniversario de bodas. La pareja se casó en mayo de 2024 en una ceremonia íntima, de la cual apenas se conocieron algunos detalles gracias a publicaciones de familiares cercanos.

La imagen compartida esta semana se convierte en la segunda fotografía pública de su bebé. La primera había sido publicada en septiembre, cuando Millie fotografió a Jake cargando un portabebés mientras se dirigían a un avión privado. Aunque la niña iba cubierta con una manta, muchos seguidores interpretaron ese gesto como una muestra de la discreción con la que ambos han decidido manejar la identidad de su hija.

Hasta el momento, no se ha revelado ni el nombre ni la edad exacta de la pequeña. Aun así, la actriz y su esposo han dejado ver a través de gestos y publicaciones que viven una de las etapas más felices de sus vidas.

Con apenas 21 años, Millie ha sabido equilibrar una carrera en ascenso con su vida personal. Protagonista de sagas como Stranger Things y Enola Holmes, también ha incursionado en el mundo empresarial y ahora suma su faceta más íntima: la maternidad.

Jake Bongiovi, por su parte, ha acompañado cada paso de su esposa con discreción, convirtiéndose en un apoyo constante tanto en lo personal como en lo público.

La publicación más reciente confirma lo que sus seguidores sospechaban desde hace meses: Millie y Jake disfrutan de un periodo pleno, marcado por el amor, la familia y la ilusión de criar a su hija en un ambiente de estabilidad y unión.

Con esta nueva fotografía, la joven actriz reafirma que, pese a mantener cierta reserva sobre su vida privada, no duda en compartir con el mundo pequeños destellos de felicidad que sus fans agradecen con entusiasmo.