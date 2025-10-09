Timothée Chalamet revela cómo se preparó en secreto para su nuevo papel

El compromiso del actor con sus personajes ha vuelto a impresionar a Hollywood.

Chalamet, de 29 años reveló que pasó años entrenando en secreto para interpretar a Marty Mauser, protagonista de Marty Supreme, la nueva producción de A24 dirigida por Josh Safdie. La cinta, ambientada en la Nueva York de los años 50, se centra en la vida de un joven judío que busca convertirse en campeón mundial de tenis de mesa, en una historia inspirada en la escena underground del ping-pong y las memorias del legendario Marty Reisman.

“Marty Supreme” tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York y llegará a salas el próximo 25 de diciembre. Se trata del proyecto más costoso en la historia de A24, con un presupuesto estimado de 70 millones de dólares, según informó The Hollywood Reporter.

En entrevista con la misma revista, Chalamet confesó: “Este papel es el que más se parece a mí en espíritu; refleja quién era antes de tener una carrera”. Para el actor, encarnar a Marty significó reconectar con sus propios inicios, marcados por la disciplina y el sacrificio.

“Algunas personas tienen la suerte de tropezar con el éxito o ser pasivas en la búsqueda de lo que quieran hacer en la vida. Para mí, eso no fue todo. Para mí, fue dedicar 10.000 horas, abandonar la universidad y arriesgarme”, explicó.

Su entrenamiento comenzó en 2018, mucho antes de que la película recibiera luz verde. Chalamet se inscribió en clases de ping-pong en un centro abierto las 24 horas en Manhattan y, durante la pandemia, transformó su apartamento en Tribeca en una sala de entrenamiento. Incluso en medio de otros rodajes, mantuvo la rutina:

“Todo en lo que trabajaba era un secreto: tenía una mesa en cada set de grabación. Incluso tuve una mesa en el Festival de Cine de Cannes para The French Dispatch. Conseguí un Airbnb en un pueblo cerca de Saint-Tropez después de The French Dispatch, con vistas al mar, y estuve tomando clases allí”, detalló.

Ante las dudas sobre la veracidad de su preparación, el actor fue enfático: “Si alguien piensa que esto es inventado, todo esto está documentado y se publicará”.

Josh Safdie, quien regresa a la dirección en solitario tras más de una década, contó con un equipo creativo de confianza: el coguionista y editor Ronald Bronstein y el director de fotografía Darius Khondji. El rodaje incluyó más de 150 personajes y múltiples locaciones, con un énfasis especial en las escenas deportivas.

Para dar realismo a los partidos, el director trabajó con Diego Schaaf, experto en tenis de mesa que diseñó las coreografías. “No es tan diferente del boxeo: luchan entre sí en un lugar relativamente pequeño y restringido, y es un juego mental”, explicó Safdie.

La historia sigue a Marty Mauser en 1952, un joven que vende zapatos para sobrevivir, pero cuyo verdadero sueño es viajar a Japón y convertirse en campeón mundial de ping-pong. Allí enfrentará a Koto Endo, interpretado por el campeón real Koto Kawaguchi.

La película reúne un reparto diverso: Fran Drescher como la madre del protagonista, Odessa A’zion como su novia Rachel, Tyler, the Creator en el papel de su amigo Wally y Kevin O’Leary como el empresario Milton Rockwell, antagonista de la trama.

El proyecto también marca el regreso de Gwyneth Paltrow, quien llevaba cinco años sin actuar, en el papel de Kay Stone, una estrella de Hollywood que inicia un romance con Marty. Sobre ella, Chalamet comentó: “Estuvo increíble. También lo sentí con Christian Bale. Cuando trabajas con estas personas con cuyo trabajo crecí te sientes como si estuvieras en clase de teatro con maestros artísticos”.

Para Chalamet, dar vida a Marty fue una experiencia personal que le permitió reflexionar sobre su propia trayectoria. Al igual que el personaje, el actor enfrentó dudas y sacrificios antes de convertirse en una estrella internacional. La disciplina de entrenar en secreto durante años refleja la ambición que lo ha llevado a encabezar algunos de los proyectos más relevantes del cine actual.

Con Marty Supreme, A24 busca consolidar una obra que combine realismo, emoción y espectáculo deportivo, mientras que Chalamet reafirma su reputación como uno de los actores más comprometidos y versátiles de su generación.