Juego de Tronos | Confirman la fecha de estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’

HBO Max anunció oficialmente la fecha de estreno de El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie inspirada en las novelas cortas Dunk and Egg. Aunque inicialmente se esperaba para finales de 2025, la producción llegará finalmente en enero de 2026. La primera temporada contará con seis episodios y estará centrada en la adaptación de El Caballero Errante, la primera historia del ciclo literario.

“Todas las decisiones se redujeron a Dunk (el personaje protagonista), tratando de canalizar el tipo de persona que es él en cada aspecto de esta serie, incluso en la secuencia del título”, explicó el showrunner Ira Parker en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

A diferencia de Juego de Tronos y su precuela La casa del dragón, que se caracterizan por un formato coral y múltiples tramas entrelazadas, El caballero de los Siete Reinos se enfocará en un relato más íntimo. La historia seguirá a Ser Duncan el Alto, un joven caballero valeroso aunque ingenuo, que recorre los Siete Reinos acompañado por Egg, su escudero de baja estatura y linaje inesperado.

La cronología sitúa los hechos aproximadamente un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos, ubicando la trama entre esa historia y lo narrado en La casa del dragón. En este contexto, la magia está prácticamente ausente, lo que supone una diferencia significativa respecto a las producciones anteriores.

“En este período, nadie está pensando en magia”, explicó Parker. “Esto podría ser básicamente la Gran Bretaña del siglo XIV. Esto es duro, desgarrador, arenoso, caballeros medievales fríos con un toque muy ligero y esperanzador”. Además, el propio showrunner recordó que la serie se sitúa varias décadas después del final de la historia de los Targaryen, un momento en el que la gente empieza a cuestionar: “¿Por qué seguimos permitiéndoles estar en el poder?”.

El enfoque narrativo también marca distancia respecto a la épica y grandilocuencia de sus predecesoras. Esta vez, el protagonismo no recaerá en reyes, reinas o grandes casas, sino en la gente común.

“Estamos desde la base en esta serie, empezamos justo por abajo. No estamos con los lores y las damas, los reyes y las reinas. Los espectadores siempre estarán con Dunk, Egg y el estamento más bajo de la sociedad, como herreros, titiriteros y camareras”, detalló Parker.

En consonancia con este planteamiento, la producción también rompe con una de las tradiciones más icónicas del universo televisivo de Martin: la apertura musical. En lugar del famoso tema de cabecera, cada episodio comenzará con una sencilla tarjeta de título en tipografía medieval que se integrará en las escenas iniciales de acción.

El reparto principal de El caballero de los Siete Reinos estará encabezado por Peter Claffey en el papel de Dunk y Dexter Sol Ansell como Egg. Junto a ellos participarán Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle, una titiritera de Dorne), Daniel Ings (Lyonel Baratheon) y Sam Spruell (Maekar Targaryen).

La serie promete conducir a los personajes hacia “grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas”, tal y como se refleja en el póster oficial de HBO Max, que describe el proyecto como “Un gran relato que se convirtió en leyenda”.

Tras el éxito mundial de Juego de Tronos y el impacto positivo de La casa del dragón, la expectativa por este nuevo proyecto es altísima. La narrativa más personal y centrada en personajes que representan a la base de la sociedad medieval de Westeros podría ofrecer un aire fresco dentro del vasto universo de George R. R. Martin.

Con estreno confirmado para enero de 2026, El caballero de los Siete Reinos se perfila como uno de los lanzamientos televisivos más esperados de la década, con la promesa de contar “un gran relato que se convirtió en leyenda”.