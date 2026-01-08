Desmantelan presunto campamento de minería ilegal en Chepo

Durante el recorrido de reconocimiento en la zona, los agentes detectaron un campamento clandestino presuntamente destinado a la extracción ilegal de minerales. En el lugar se incautaron cinco bateas, así como piquetas, coas, ollas y otros implementos, comúnmente empleados en este tipo de actividades ilícitas.

Chepo, Panamá Este/Un campamento utilizado para la presunta minería ilegal fue ubicado y desarticulado en el sector de Superación Campesina, en el distrito de Chepo, durante un operativo realizado por agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en días pasados.

Durante el recorrido de reconocimiento en la zona, los agentes detectaron un campamento clandestino presuntamente destinado a la extracción ilegal de minerales. En el lugar se incautaron cinco bateas, así como piquetas, coas, ollas y otros implementos, comúnmente empleados en este tipo de actividades ilícitas.

Tras el hallazgo, las autoridades coordinaron de inmediato con la Fiscalía de Ambiente, con el fin de poner en conocimiento los indicios encontrados y dar inicio a las investigaciones correspondientes, conforme a la normativa ambiental vigente.

La acción fue ejecutada por agentes de la 3.ª Brigada de Panamá Este, en conjunto con el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) y la Dirección Antinarcóticos, como parte de los operativos destinados a combatir los delitos ambientales y otras actividades ilegales que afectan los recursos naturales del país.

De acuerdo con la información oficial, estas intervenciones forman parte del “Plan Firmeza”, una estrategia enfocada en reforzar la seguridad, el orden público y la protección de los recursos naturales en las áreas bajo responsabilidad del Senafront.