Billboard anuncia los mejores artistas latinoamericanos del siglo XXI: Sech y Flex brillan en la lista

La clasificación se realizó a partir del desempeño de los cantantes en los charts de la prestigiosa publicación.

Aunque la mayoría de posiciones están dominadas por artistas de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Panamá con sus representantes dentro de este ránking histórico. El género urbano panameño, considerado por muchos la base del reguetón, fue reconocido en el listado a través de exponentes que marcaron tendencia desde inicios de los 2000. Artistas como Nigga (Flex), recordado por su éxito Te quiero, y Sech, que ha conquistado con temas como Otro Trago y colaboraciones con grandes estrellas internacionales, aparecen en el ránking como prueba del impacto que la música panameña ha tenido en la escena global.

La presencia de los panameños en esta clasificación no solo resalta la influencia de su estilo, sino también el papel del país en la construcción de la identidad del reguetón y la música urbana en América Latina.

Encabezando el listado se encuentra Bad Bunny, a quien la revista reconoce como el máximo exponente latino de este siglo. “Que Bad Bunny esté en la cima del chart Top Latin Artists of the 21st Century es aún más impresionante si consideramos que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. Sus logros entre 2000 y 2024: 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Desde entonces, ha ampliado sus cifras a 16 y nueve No. 1s, respectivamente, además de un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986”, explicó la publicación.

El segundo lugar fue para Romeo Santos, líder de la bachata moderna. “Con una mezcla de elementos de R&B y pop, Romeo Santos desató una ola cultural dentro de la comunidad de la bachata como el líder y cantante principal de Aventura”, señaló Billboard.

El tercer puesto lo ocupa Daddy Yankee, considerado pionero del reguetón. “Un pionero en la globalización del reggaetón, Daddy Yankee emergió como una fuerza dinámica a comienzos del siglo XXI. Su carrera en la lista Hot Latin Songs comenzó con la explosiva ‘Gasolina’ en 2004. Al año siguiente, ‘Rompe’ se convirtió en el primero de sus siete No. 1s en Hot Latin Songs, mientras que el fenómeno global ‘Despacito’, con Luis Fonsi y la participación de Justin Bieber, estableció un récord al mantenerse en la cima durante 56 semanas en 2017-18”, destaca la revista.

Artistas panameños en el listado Billboard de los 100 mejores del siglo XXI

Flex (Nigga) — puesto #87 en la lista de los 100 mejores artistas latinoamericanos del siglo XXI.

— puesto #87 en la lista de los 100 mejores artistas latinoamericanos del siglo XXI. Sech — puesto #96 en esa misma lista

Artistas destacados en el Top 20 Billboard