Mauricio Leal | Su herencia sigue congelada: abogada dice por qué nadie puede reclamarla

Han pasado casi cuatro años desde el asesinato del reconocido estilista de los famosos y aún no hay claridad sobre qué ocurrirá con la herencia que dejó.

A pesar del éxito de su marca y de la amplia fortuna que acumuló durante su carrera, los bienes de Mauricio Leal permanecen bloqueados por un proceso legal que ha impedido que familiares o allegados puedan acceder a ellos.

El 21 de noviembre de 2021, colombia quedó conmocionado con la noticia del doble homicidio de Mauricio y su madre, caso que llevó a la condena de su hermano, Jhonier Leal, a 55 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, tras la sentencia, surgió una nueva incógnita: ¿qué pasaría con el patrimonio del estilista?

La abogada Érika Sanguinetti, quien representó al estilista, explicó que desde inicios de 2022 ningún familiar ni entidad privada ha podido administrar la fortuna de Leal debido a un procedimiento de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía General de la Nación.

“Recibimos la noticia de lavado de activos. Ese fue el primer impacto. Luego, en enero del 2022, llega la extinción de dominio y desde ahí no se pudo tener acceso a ninguno de los bienes o dineros que tenía depositados en las cuentas de Mauricio”, afirmó Sanguinetti.

El argumento de la Fiscalía se basa en movimientos financieros que generaron sospechas de presunto lavado de activos. Según la entidad, los reportes de la Cámara de Comercio evidencian que entre 2015 y 2017 los activos de la sociedad Mauricio Leal Music SAS se mantuvieron en apenas 20 millones de pesos. Sin embargo, en 2018 el panorama cambió drásticamente: el activo total alcanzó los $2.368.720.512 y el patrimonio neto llegó a $1.530.977.747.

A lo anterior se sumó una transferencia de 12.000 millones de pesos realizada por Viviana Nule, hermana de Miguel Nule, uno de los implicados en el llamado carrusel de la contratación. Dicho ingreso nunca fue reportado por Leal, lo que incrementó las dudas sobre el origen de su capital.

La abogada no precisó la cifra exacta de la fortuna, pero recalcó que, por el éxito de las peluquerías y la reputación que Mauricio había construido en el mundo de la belleza, el patrimonio podría ser considerablemente alto.

Frente a señalamientos que la acusan de beneficiarse con los bienes, Sanguinetti fue enfática: “Las únicas entidades que actualmente tienen bajo su poder todos los bienes de Leal son la Sociedad de Activos Especiales o la Fiscalía General de la Nación”.

El panorama sucesoral es complejo. Por ley, Jhonier Leal, al haber sido condenado por el asesinato de su hermano y su madre, queda automáticamente excluido como heredero. La normativa colombiana establece que nadie puede recibir beneficios económicos de una persona a la que haya causado daño de manera criminal.

En este contexto, uno de los posibles beneficiarios sería Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio, quien se encuentra actualmente en prisión por un delito no relacionado con el caso. Aunque su situación judicial complica el proceso, no está legalmente inhabilitado para recibir la herencia, siempre que se determine que los bienes de Leal no provienen de actividades ilícitas.

Mientras tanto, la herencia permanece congelada y bajo investigación. De comprobarse que no existió lavado de activos, los bienes podrían ser entregados a un heredero legítimo. Pero si la Fiscalía logra establecer que parte de la fortuna tuvo un origen ilegal, los bienes pasarían de forma definitiva al control del Estado.

La historia de Mauricio Leal, conocido en vida como el niño genio de la peluquería, sigue generando titulares. A las heridas abiertas por el crimen cometido por su propio hermano, se suma la incertidumbre sobre el destino de una fortuna que, por ahora, continúa atrapada entre trámites judiciales y sospechas sin resolver.