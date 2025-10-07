Ricky Martin estalla de emoción al ver a su hijo debutar como bailarín frente a miles de fans

El momento no solo causó sensación entre los fanáticos, sino también en el propio Ricky Martin, quien reaccionó con un emotivo mensaje al video.

El boricua no solo conquistó a miles de fanáticos en Santiago de Chile durante sus presentaciones del pasado fin de semana, sino que también protagonizó un momento familiar que rápidamente se volvió viral.

Su hijo Valentino, conocido cariñosamente como Tino, debutó como bailarín en el escenario de la Claro Arena, demostrando que el talento artístico definitivamente corre por sus venas.

El concierto del sábado 4 de octubre quedará en la memoria de los asistentes no solo por la energía del intérprete de “Livin’ la Vida Loca”, sino por la irrupción de su hijo de 17 años, quien sorprendió con sus impecables pasos de baile y una pirueta doble que desató la euforia del público.

Valentino, que ya acumula más de 89 mil seguidores en Instagram, compartió con orgullo en sus redes sociales un clip de su participación, donde se le ve desenvolviéndose con total seguridad en la coreografía. El joven escribió: “OK Pues Esto Paso”, acompañando el video que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

En el clip también se aprecia el instante en que Ricky Martin le cede el protagonismo a su hijo para que demuestre sus habilidades con movimientos cargados de fuerza, disciplina y pasión.

El momento no solo causó sensación entre los fanáticos, sino también en el propio Ricky Martin, quien reaccionó con un emotivo mensaje al video compartido por su hijo: “Te amo hijo”, escribió el artista, dejando claro lo orgulloso que se siente de verlo crecer y destacar sobre el escenario.

El gesto enterneció a sus seguidores, quienes celebraron tanto el talento de Tino como la cercanía y el apoyo del cantante en su rol de padre.

Los mensajes de admiración no tardaron en inundar las redes sociales. Decenas de comentarios resaltaron la química entre padre e hijo y la autenticidad del momento: “Qué orgullo estar en la tarima con tu papá”; “Tu hijo es asombroso, él ha trabajado tan duro, felicidades por ser un papá asombroso”; “Lo que se hereda no se hurta”; “¡Qué alegría! Bravo Tino”; “Me alegro Tino de que pudieras demostrar tu baile y el arte que llevas en las venas”

Las palabras reflejan el impacto que tuvo esta presentación en los asistentes y en la comunidad digital, donde la figura de Tino comienza a ganar protagonismo más allá de ser “el hijo de Ricky Martin”.

Además de Valentino y su hermano mellizo, Matteo, nacidos en 2008 mediante gestación subrogada, Ricky Martin es padre de otros dos niños, Lucía y Renn, fruto de su relación con el artista plástico sueco-sirio Jwan Yosef.

Aunque la pareja anunció su separación en julio de 2023 tras seis años de matrimonio, ambos mantienen una relación cordial y comparten la crianza de sus hijos, priorizando siempre su bienestar.

El artista puertorriqueño, que ha sabido equilibrar su intensa carrera con la vida familiar, continúa mostrando que ser padre es uno de sus mayores orgullos. El debut de Tino como bailarín se suma a una serie de momentos que reflejan la unión y complicidad que existe entre Ricky y sus hijos.

El paso de Tino por la tarima no solo emocionó a su padre, sino que también abrió la puerta a especulaciones sobre el futuro del joven en el mundo artístico. Aunque por ahora se trata de un debut espontáneo en el marco de la gira de Ricky Martin, no cabe duda de que la disciplina y el talento de Valentino podrían darle una trayectoria propia en la danza o en el espectáculo.

Mientras tanto, Ricky sigue sumando éxitos internacionales, demostrando que, además de ser uno de los artistas latinos más influyentes del mundo, también es un padre orgulloso y presente, que no duda en compartir con sus hijos los escenarios y los momentos más significativos de su vida.