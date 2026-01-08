Trump dice que va a prohibir que inversores institucionales compren más viviendas

El Gobierno de Trump está tomando medidas para impedir que los grandes inversores institucionales sigan comprando viviendas en el país.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que su gobierno está tomando medidas para impedir que los grandes inversores institucionales sigan comprando viviendas en el país, una medida destinada a frenar el aumento de precios.

"Durante mucho tiempo, comprar y poseer una vivienda se consideraba la cima del sueño americano", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, señaló que este objetivo está "cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes".

"Es por esa razón, y por muchas más, por lo que voy a tomar medidas inmediatas para prohibir a los grandes inversores institucionales la compra de más viviendas unifamiliares", escribió Trump en las redes sociales.

"Las personas viven en casas, no las empresas", afirmó.

Trump enfrenta elecciones de mitad de mandato a finales de 2026, y la inflación, y en especial el acceso a una vivienda, están entre los problemas más importantes para los votantes.

Aunque no se ha producido un aumento de la inflación en el primer año del segundo mandato de Trump, marcado por los aranceles generalizados impuestos por el presidente, las empresas han informado de un aumento de los costes.