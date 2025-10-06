Hollywood estalla contra Tilly Norwood: actriz creada con IA que divide a la industria

Lejos de recibir una cálida bienvenida, la llegada de Tilly Norwood ha generado indignación entre los actores.

El mundo del cine vuelve a encender el debate sobre la inteligencia artificial con la aparición de una actriz virtual creada en Países Bajos que ha despertado tanto fascinación como rechazo.

Su creadora, la actriz y comediante Eline Van der Velden, asegura que su intención es que Norwood sea “la próxima Scarlett Johansson”. Sin embargo, figuras de renombre como Emily Blunt, Natasha Lyonne y Whoopi Goldberg, junto con el poderoso sindicato SAG-AFTRA, han levantado la voz en contra de este proyecto.

En apariencia, Norwood podría pasar por una joven actriz en ascenso. Su cuenta de Instagram muestra retratos profesionales, escenas falsas de rodaje y hasta un sketch cómico generado íntegramente con IA. “Puede que sea IA, pero estoy sintiendo emociones muy reales ahora mismo. ¡Estoy muy emocionada por lo que viene!”, escribieron sus creadores en la red social.

Lejos de recibir una cálida bienvenida, la llegada de Tilly Norwood ha generado indignación entre los actores. En un comunicado contundente, el sindicato SAG-AFTRA fue categórico: “Norwood no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales”.

El sindicato también advirtió que el personaje “no tiene experiencia vital de la cual pueda inspirarse, no transmite emociones y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por computadora que no esté vinculado a la experiencia humana”.

Para SAG-AFTRA, el uso de intérpretes creados con IA amenaza directamente el trabajo de los actores humanos. “No resuelve ningún ‘problema’; crea el problema de usar actuaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano”, remarcó la organización, recordando que esta fue una de las grandes causas que motivó la huelga histórica de 2023.

Algunas de las actrices más reconocidas de Hollywood han expresado su repudio. Natasha Lyonne, protagonista de Orange Is the New Black y Russian Doll, declaró: “Cualquier agencia de talento que participe en esto debería ser boicoteada por todos los gremios”.

Por su parte, Emily Blunt, nominada al Oscar, se mostró alarmada al ver un video de Norwood durante un podcast con Variety: “¿Eso es una IA? ¡Dios mío, estamos perdidos! Eso da mucho miedo. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, paren. Por favor, dejen de quitarnos la conexión humana”.

Mientras tanto, la comediante y actriz Whoopi Goldberg, en el programa The View, destacó que el público es capaz de notar las diferencias entre un actor humano y uno virtual: “Se mueven de manera diferente, nuestras caras se mueven de manera diferente, nuestros cuerpos se mueven de manera diferente”.

Frente a la ola de críticas, Eline Van der Velden defendió su proyecto en la cuenta de Instagram de Norwood: “Crear a Tilly ha sido, para mí, un acto de imaginación y artesanía, similar a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una actuación”.

La creadora asegura que su intención no es reemplazar a los actores, sino proponer un nuevo tipo de expresión artística. Según ella, Tilly debe entenderse “como parte de su propio género” y no como un sustituto de intérpretes humanos.

El personaje de Norwood salió del anonimato luego de que Deadline informara sobre un evento en Zúrich en el que Van der Velden presentó Xicoia, una agencia de talentos de IA que trabaja con estudios y agencias de Hollywood. Allí aseguró que se avecinan anuncios de proyectos de alto perfil en los próximos meses, lo que ha generado aún más nerviosismo en la industria.

Aunque la inteligencia artificial ya se utiliza en áreas como efectos visuales o doblaje, la posibilidad de que actores virtuales ocupen el lugar de artistas reales plantea un dilema ético y profesional. Hollywood se encuentra en una encrucijada: abrazar la tecnología o resistir para proteger la esencia del arte humano.

Por ahora, la batalla está abierta y Tilly Norwood es el epicentro de una discusión que marcará el rumbo del cine en la era digital.