Jennifer Lopez deslumbra a los 56 años sin maquillaje revelando su rutina glow

La artista volvió a conquistar las redes sociales y demostrar por qué sigue siendo un ícono de belleza y estilo.

La cantante, actriz y empresaria Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un video donde aparece sin maquillaje, mostrando su piel al natural y revelando los secretos detrás de su famoso “glow”.

El clip, publicado el pasado miércoles 1 de octubre, muestra a la estrella de origen puertorriqueño bailando al ritmo de su tema Birthday mientras realiza una rutina sencilla de tres pasos con productos de su propia línea de cuidado de la piel, JLo Beauty.

En el video, Lopez aplica el suero iluminador That JLo Glow (USD 109), la crema hidratante That Blockbuster (USD 59) y la crema para ojos That Fresh Take (USD 49). La artista no desperdició ni una gota, utilizando el exceso de producto en áreas como los hombros, las manos y las líneas de expresión. Tras finalizar, presumió una piel radiante y visiblemente hidratada.

“Prepararse siempre merece un poco de ritmo ¡Y nunca has visto a nadie hacerlo de esta manera! @jlo celebra #InternationalMusicDay bailando al ritmo de Birthday mientras brilla con JLO Beauty”, se lee en el pie de foto de la publicación.

La publicación de Lopez llega después de que algunos usuarios cuestionaran si realmente usaba su propia línea de belleza durante el verano. Ante los comentarios, la artista respondió directamente en un video compartido el pasado 20 de julio en Instagram.

“He estado revisando todo lo que ustedes han estado diciendo sobre JLo Beauty”, dijo mientras sostenía un papel con preguntas de sus seguidores. Una de ellas señalaba: “¿Usas esto todos los días o solo cuando las cámaras están encendidas?”. Lopez respondió riendo: “Es gracioso porque estoy en mi baño ahora mismo. Lo uso todos los días”.

Otro usuario comentó que los productos eran “demasiado caros” para adquirirlos, a lo que la cantante contestó: “Lo entiendo. Tu piel es algo que tienes que mostrar todos los días, así que, si hay un pequeño derroche en ti, diría que lo hagas en el cuidado de la piel, sin lugar a dudas”.

Jennifer Lopez lanzó oficialmente JLo Beauty en diciembre de 2020, aunque confesó que el proyecto llevaba gestándose casi dos décadas. En entrevista con PEOPLE, reveló: “Creo que he estado pensando en ello durante unos 20 años. Dondequiera que iba, sentía que todos siempre me preguntaban sobre mi piel. Y a medida que maduraba, las preguntas eran más frecuentes. Fue realmente muy agradable, pero me di cuenta de que era casi como una obligación. Como si tuviera que lanzar una línea de cuidado de la piel para todos los que preguntaban”.

La firma se ha convertido en una de las más comentadas en la industria de la belleza, gracias a la imagen fresca y juvenil de Lopez, quien asegura que la constancia es la clave detrás de su apariencia.

Además de expandir su faceta como empresaria, Jennifer Lopez continúa activa en el cine. Su nueva película, Kiss of the Spider Woman, llegará a los cines el próximo 10 de octubre, lo que confirma que, además de su influencia en la moda y el cuidado personal, sigue apostando por proyectos artísticos de gran envergadura.

A sus 56 años, Jennifer Lopez sigue marcando tendencia. Su reciente aparición sin maquillaje en Instagram no solo provocó miles de comentarios y reacciones, sino que también reforzó el mensaje de autenticidad y confianza en uno mismo.

Con una carrera que abarca música, cine, televisión y ahora el mundo de la belleza, Lopez continúa siendo una figura inspiradora para millones de personas en todo el mundo. Su secreto, como ella misma demuestra, está en la disciplina diaria, la pasión por lo que hace y, sobre todo, en no dejar de brillar.