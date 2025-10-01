Tim Curry revela cómo enfrenta la vida tras su derrame cerebral: 'No puedo caminar'

Cincuenta años después del estreno de The Rocky Horror Picture Show, el icónico actor volvió a conquistar al público en una proyección especial realizada en el Academy Museum de Los Ángeles.

A sus 79 años y en silla de ruedas, el actor Tim Curry fue recibido con una ovación de pie, demostrando que su legado sigue más vigente que nunca.

Curry, quien en 2012 sufrió un derrame cerebral que cambió el rumbo de su carrera, habló con franqueza sobre su estado de salud y lo hizo con el humor que siempre lo ha caracterizado: “Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla tan tonta. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto”, bromeó, provocando risas y aplausos entre los asistentes.

El actor también recordó cómo ocurrió aquel episodio que marcó su vida: “Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Yo le dije: ‘Qué tontería’, pero al final, fue una decisión que probablemente me salvó la vida”.

En el evento, Curry compartió escenario con Patricia Quinn, Barry Bostwick y Nell Campbell, sus compañeros de reparto en la cinta de 1975. Aunque en su estreno la película fue un fracaso comercial, con el tiempo se convirtió en una obra de culto, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+.

Con su característico sarcasmo, Curry expresó: “Estoy muy emocionado y muy honrado de que la Academia haya hecho esta presentación de nuestra película, que ha seguido arrastrándose durante 50 años”.

Más allá de las bromas, también destacó el mensaje universal de la producción: “La frase ‘no lo sueñes, sélo’ (Don’t dream it, be it) es muy importante. Una de las cosas que hace la película, creo, es darle permiso a cualquiera para comportarse como realmente quiera, de la forma que sea y con quien sea. Y me siento orgulloso de eso”.

Aunque el derrame cerebral lo alejó de los escenarios, Curry nunca abandonó la actuación. En los últimos años se ha dedicado principalmente al doblaje, dando vida a personajes como el Emperador Palpatine en Star Wars: The Clone Wars y a Terrence el Tucán en la película animada Ribbit.

Su legado, sin embargo, va mucho más allá de The Rocky Horror Picture Show. El mundo lo recuerda por papeles memorables como Pennywise en la miniserie IT (1990), el mayordomo Wadsworth en Clue y Rooster en Annie.

Actualmente, el actor se prepara para el lanzamiento de su libro de memorias, titulado Vagabond, que estará disponible a partir del 7 de octubre.

La obra, que ya se encuentra en preventa, promete revelar aspectos inéditos de su vida personal y profesional: desde sus inicios en el teatro, su paso por Hollywood, hasta su proceso de adaptación y resiliencia tras el derrame cerebral que sufrió hace más de una década.

Con este nuevo proyecto, Tim Curry reafirma que su voz, su humor y su talento continúan dejando huella, incluso en medio de los desafíos que la vida le ha impuesto.