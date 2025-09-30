Meryl Streep vestida de Miranda Priestly protagoniza histórico encuentro con Anna Wintour

El evento se convirtió en escenario de uno de los momentos más comentados del año.

El esperado reencuentro entre Meryl Streep y Anna Wintour. La actriz apareció caracterizada como Miranda Priestly, el personaje de El diablo viste a la moda (2006), inspirado directamente en la editora de Vogue. Frente a frente, la ficción y la realidad se encontraron en un instante que rápidamente se volvió viral.

El encuentro se produjo durante el desfile de Dolce & Gabbana, donde Streep rodaba una escena para la secuela de la exitosa película. Con sus características gafas oscuras y una gabardina de vinilo de la firma italiana, la actriz fue escoltada por su equipo de seguridad y acompañada por Stanley Tucci, quien retomará su papel como Nigel, el director artístico de la revista ficticia Runway.

La oficina de prensa de Dolce & Gabbana confirmó que la grabación en Milán forma parte de la producción de la secuela. La actriz ocupó un asiento en primera fila junto a Tucci, observando la pasarela del famoso dúo de diseñadores mientras encarnaba a Priestly con la misma actitud imponente que la convirtió en un ícono del cine.

Meryl Streep como Miranda Priestly en el desfile de Dolce & Gabbana con Anna Wintour en frente es CINE pic.twitter.com/db6WZBnf8u — Lessie 🪐 (@YouAreMyBezoar) September 27, 2025

Pero lo que más sorprendió al público fue la llegada de Anna Wintour, quien se sentó justo frente a Streep. La mujer que inspiró al personaje y la actriz que le dio vida compartieron un momento inesperado que mezcló ficción y realidad de una manera única.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo ambas se saludaron con un abrazo cálido, rompiendo la distancia que muchos imaginaron que podría existir entre ellas. También se vio a Tucci conversando con la influyente editora, en un intercambio que alimentó aún más la expectación en torno a la película.

De acuerdo con la revista Variety, la secuela de El diablo viste a la moda se estrenará a nivel mundial el 1 de mayo de 2026. La producción contará nuevamente con Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes volverán a interpretar a Miranda, Andy y Emily, retomando los personajes que definieron sus carreras.

La película original, estrenada en 2006, recaudó más de 325 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió el cine. La interpretación de Streep fue tan aclamada que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz, consolidando a Miranda Priestly como uno de los personajes más memorables de su carrera.

Miranda Priestly y Nigel Kipling aparecieron en la primera fila de Dolce & Gabbana en Milán.



Meryl Streep y Stanley Tucci revivieron a sus personajes junto a Simone Ashley, nueva integrante de Devil Wears Prada 2, todos en total look Dolce.



Justo frente a ellos: Anna Wintour.… pic.twitter.com/ID8diyL8kd — Ces Rojas Fraíno (@cesrofra) September 27, 2025

La nueva entrega promete explorar cómo han cambiado las dinámicas de poder en la industria de la moda, ahora marcada por la digitalización, las redes sociales y un contexto cultural muy diferente al de hace casi dos décadas.

El encuentro entre Streep y Wintour no solo fue un gesto anecdótico, sino también un símbolo de cómo el cine y la moda se retroalimentan. El diablo viste a la moda no solo satirizó la dureza del mundo editorial, sino que también ayudó a popularizar la figura de Wintour como referente global de la moda, incluso entre quienes no siguen de cerca la industria.

Que ambas mujeres se encontraran en un desfile internacional y que compartieran un abrazo en público demuestra el impacto cultural de una historia que sigue vigente. Para los seguidores de la película y para los amantes de la moda, este instante se convirtió en una postal que confirma que, a veces, la realidad puede ser tan fascinante como la ficción.