Shakira impone tendencia en Nueva York con botas y falda que roban miradas

La colombiana no solo arrasa en los escenarios, también marca pauta en la moda.

Tras culminar con éxito su histórica gira en México, donde ofreció 12 conciertos en el Estadio GNP como parte de su tour Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante colombiana Shakira se presentó en el Global Citizen Fest de Nueva York, un evento anual organizado por Global Poverty Project que busca erradicar la pobreza extrema.

Durante su estancia en la Gran Manzana, la intérprete de Ojos Así fue captada a la salida de su hotel camino al espectáculo. Como es habitual, su estilo no pasó desapercibido: un look relajado, con esencia rockera, que confirmó una de las tendencias más fuertes del otoño 2025.

Para la ocasión, la barranquillera apostó por un conjunto de Alexander Wang compuesto por una camisa de cuadros estilo grunge y unos shorts baggy del mismo estampado, ajustados con un cinturón de cadena metálico. Este estilismo oversize reflejó el sello personal de Shakira: comodidad, frescura y un aire rebelde.

Sin embargo, el verdadero protagonista del look fueron sus botas slouchy color café, un diseño de la firma italiana The Attico, modelo Mini Robin, con detalle de polainas. Aunque en varias apariciones recientes había elegido sus clásicos tenis de plataforma de la marca R13, esta vez decidió apostar por el calzado que está dominando las pasarelas y las calles este otoño.

El tono café se ha convertido en el rey de las tendencias de moda para el último semestre de 2025. Desde chaquetas hasta pantalones, bolsos y calzado, este color se asocia de manera natural con el otoño y ha sido catalogado como un imprescindible.

Las predicciones de Pantone ya lo habían anticipado al nombrar al Mocha Mousse como el color del año, una tonalidad que evoca la calidez y dulzura del chocolate. Y ahora Shakira lo confirma, sumándose a la lista de celebridades que validan esta apuesta cromática con su elección de botas.

La cantante completó el estilismo con su característica melena rubio caramelo, peinada en ondas playeras, sin accesorios adicionales y con un maquillaje minimalista que resaltó su belleza natural: mejillas con blush sutil y labios en tono rosa.

Una vez más, la barranquillera demuestra que su estilo trasciende escenarios. Ya sea con atuendos deportivos o con piezas de diseñador, logra transmitir autenticidad y marcar tendencia. En esta ocasión, además de su compromiso social en el Global Citizen Fest, se convirtió en embajadora de una moda que seguramente dominará las calles este otoño: las botas slouchy color café.