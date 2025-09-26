Karol G lanzó '200 Copas', su tequila premium junto a Casa Dragones

La colombiana sorprendió a sus seguidores con un anuncio que combina música, tradición y negocios.

La artista presentó oficialmente su tequila “200 Copas”, un producto inspirado en la icónica canción que estrenó en 2021 y que se convirtió en uno de los himnos más recordados de su repertorio.

La cantante trabajó de la mano con Casa Dragones, reconocida como una de las casas tequileras más prestigiosas del mundo, para dar vida a este proyecto que llevaba casi tres años en desarrollo. La iniciativa se concretó gracias a la alianza con Bertha González Nieves, fundadora, CEO de la marca y primera mujer en obtener el título de Maestra Tequilera.

“Quería que ustedes tuvieran un producto único, especial y de la más alta calidad. Bertha es mi socia en este proyecto, que creyó en esta idea loca desde el día uno y con quien he estado soñando y trabajando apasionadamente los últimos casi 3 años de mi vida”, expresó Karol G durante la presentación

“200 Copas” es un tequila premium producido en pequeños lotes, elaborado con 100 % agave azul puro y añejado durante 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida. Este proceso le otorga un perfil de sabor con notas de miel, almendra y agave cocido, características que lo convierten en un licor de degustación de alta gama.

Desde Casa Dragones celebraron la incorporación de este lanzamiento a su portafolio. “Nos da mucho gusto darle la bienvenida a 200 Copas por Casa Dragones, una nueva incorporación a nuestra familia de tequilas de degustación”, señaló la compañía en un comunicado.

Más allá de la bebida, el producto destaca por su cuidada presentación. El diseño de la botella y el empaque refleja el estilo personal de la intérprete de “Provenza”. La botella incluye una ilustración de una fogata bajo un cielo azul medianoche, el tatuaje de Karol G con el nombre de la canción grabado en el vidrio y la letra completa del tema escondida en el interior de la caja.

La artista explicó la intención detrás de cada detalle: “Que lo que empezó con una canción, se volvió un movimiento y ahora estará presente con ustedes en cada una de sus fechas y celebraciones especiales. Todo el proceso ha sido una maravilla, mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo bueno toma tiempo y ese siempre ha sido nuestro único objetivo con todo lo que hacemos para ustedes”, escribió en Instagram.

El tequila 200 Copas by Casa Dragones ya se encuentra en preventa exclusiva en línea, con un precio sugerido de 119,99 dólares (aproximadamente 465.000 pesos colombianos). La compañía aclaró que se trata de una edición limitada y que las compras se procesarán en orden de llegada.

Con este lanzamiento, Karol G no solo amplió su legado musical, sino que también dio un paso firme en el mundo de los negocios, reafirmando su capacidad para transformar sus canciones en proyectos que trascienden la industria musical.