Desde los alrededores del edificio de la Administración del Canal de Panamá, voceros comunitarios advirtieron que proyectos de desarrollo sin una planificación integral estarían poniendo en riesgo el patrimonio cultural, histórico y ambiental de la antigua Zona del Canal.

Ciudad de Panamá, Panamá/A un día de conmemorarse el 9 de enero de 1964, una de las fechas más significativas de la historia panameña, residentes de comunidades ubicadas en áreas aledañas al Canal de Panamá alzaron su voz para expresar su preocupación por lo que consideran una pérdida de la memoria histórica, así como por deficiencias en la planificación urbana que estarían afectando su calidad de vida.