Contraloría examina uso de fondos postelectorales en despachos de varios diputados independientes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República inició este jueves 8 de enero un proceso de examen a los informes de rendición de cuentas de los fondos de financiamiento público postelectoral correspondientes al quinquenio 2024-2029, que reciben partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación.

Como parte de estas acciones, funcionarios de la Contraloría acudieron este jueves 8 de enero a la Asamblea Nacional, donde realizaron visitas a varios despachos de diputados independientes, entre ellos el de Luis Duke, del circuito 8-2. El diputado Duke explicó que su despacho fue notificado el pasado 5 de enero de 2026 sobre la selección para este proceso de verificación, el cual, según indicó, no constituye una auditoría formal, sino un examen de los procedimientos internos utilizados para el manejo de los fondos públicos.

“Es un proceso de verificación de los procedimientos que se están realizando para sugerir mejores prácticas a los diputados para el manejo de los fondos públicos. No es una auditoría per se como tal”, aclaró el diputado, quien aseguró que su despacho mantiene una política de puertas abiertas y transparencia.

Duke destacó que ha donado más del 71% del subsidio postelectoral que le correspondía, lo que representa más de 700 mil dólares, monto que, sumado al aporte del resto de la bancada independiente, alcanzó 6 millones de dólares destinados a la investigación científica para combatir el cáncer en Panamá, a través de la Senacyt.

"Con el resto que nos quedamos lo estamos utilizando tal cual lo establece la ley para capacitación de jóvenes, personas con discapacidad y mujeres para el distrito de San Miguelito y equipación también o capacitación de los equipos de trabajo de los diputados", añadió.

Entrega de informes y diferencias en los plazos

El diputado también se refirió a la entrega del informe de rendición de cuentas, señalando que fue presentado el 1 de diciembre de 2025, luego de que la Contraloría informara que no atendería los días 28, 29 y 30 de noviembre, fecha límite originalmente establecida.

"Nosotros recibimos una capacitación el 25 de noviembre donde formalmente nos entregaban los archivos editables de cómo completar la información. El día 27 de noviembre en la Contraloría, a último momento, nos confirman que ellos no iban a estar disponibles el día 28, 29 y 30 y 30 era el último día donde se establecía el plazo de entrega de la información. Nosotros lo entregamos el 1 de diciembre tempranito en la mañana y así lo resalta mi nota, que dice '27 de noviembre que estaba listo'. Pues lo tuvimos que entregar ese día porque ellos no estaban habilitados para trabajar el fin de semana", aclaró.

Según Duke, los procedimientos de cómo se realizaron con los partidos políticos "para explicar cómo se llenaba esta documentación versus los candidatos de libre postulación, por otro lado, fueron totalmente distintos y muy rápidos, basados en la fecha de entrega".

Asimismo, recomendó a la Contraloría reforzar la fiscalización en instituciones públicas, donde, según dijo, se pierden millones de dólares, en contraste con montos menores observados en algunos despachos legislativos.

¿Qué revisó la Contraloría?

Durante la visita, los fiscalizadores revisaron procedimientos administrativos y financieros, entre ellos:

Conciliaciones bancarias

Custodia y control de cheques

Anulación y registro de pagos

Registros contables

Estructura de los equipos administrativos

El objetivo, según explicó Duke, es verificar que los procesos internos cumplan con la normativa vigente y formular recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos públicos.