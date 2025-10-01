Belinda deslumbra en la Semana de la Moda de París; esta vez no se cayó

La artista volvió a convertirse en protagonista al desfilar en el prestigioso evento Le Défilé L’Oréal Paris , realizado en el Hôtel de Ville, uno de los escenarios más icónicos de la capital francesa.

La cantante mexicana Belinda no solo brilló por su seguridad y estilo, sino que lo hizo enfrentando un reto personal: caminar la pasarela con una lesión en la rodilla. “Increíble noche y esta vez no me caí!! Además, tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado, cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida. Me dolía mucho la rodilla al caminar, pero eso no evito que me arriesgara… La verdad no sabía si lo iba a lograr pero siempre para adelante pase lo que pase…aquí estoy. Gracias @lorealparis por empoderar a las mujeres en el mundo! Feliz de representar a las mujeres latinas!! Nos vemos el próximo año”, compartió Belinda con sus seguidores tras el desfile.

La artista desfiló con un minivestido dorado de Annie Ibiza, adornado con brillantes y con un diseño que incluía una manga corta tipo farol. La prenda, ajustada a la cintura, realzó su silueta, mientras que unos stilettos nude completaron el conjunto, otorgándole un aire sofisticado.

En cuanto a su imagen, la intérprete de Heterocromía optó por ondas suaves en el cabello y un maquillaje natural con gloss y mejillas ligeramente bronceadas, un estilo fresco y elegante que destacó en la pasarela.

Belinda compartió escenario con otras figuras internacionales, entre ellas la brasileña Anitta, con quien protagonizó un emotivo reencuentro. Ambas artistas ya habían vivido un momento memorable en 2024, cuando Anitta acudió a ayudar a Belinda tras un tropiezo en plena pasarela.

Este año no hubo resbalones, pero sí gestos de complicidad y apoyo. El saludo entre las dos estrellas reafirmó la sororidad femenina que tanto aplaudieron sus seguidores en redes sociales.

La participación de Belinda en Le Défilé L’Oréal Paris consolida su lugar como una de las artistas latinas más influyentes en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su profesionalismo, incluso al desfilar con dolor físico, se convirtió en un símbolo de perseverancia.

La cantante celebró la oportunidad de representar a las mujeres de la región en un escenario internacional: “Gracias @lorealparis por empoderar a las mujeres en el mundo! Feliz de representar a las mujeres latinas!!”, expresó emocionada.

Con este nuevo triunfo, Belinda no solo reafirmó su relevancia en la moda, sino también su capacidad para inspirar a través de la resiliencia y el empoderamiento femenino.