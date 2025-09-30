Christian Nodal revela cómo enfrenta la ansiedad y el impacto de la terapia en su vida

El cantante mexicano, una de las figuras más reconocidas de la música regional, habló abiertamente sobre su salud mental por la que tuvo que buscar ayuda profesional.

En una sincera entrevista para el programa colombiano La Red, el artista de 26 años compartió detalles de su experiencia y de los aprendizajes que ha obtenido en los últimos años.

Durante la conversación, Nodal explicó que llegó a un punto en el que sentía que no podía manejar la presión y el ritmo de vida que llevaba. “Sentía que había fallado”, confesó el intérprete, mostrando un lado humano que pocas veces había revelado ante los medios.

Con una reflexión que generó debate, Nodal expresó cómo percibe la ansiedad en relación con su estilo de vida actual y el pasado: “La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado en chambear, en chambear, en chambear y me valía madr… ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Me entiendes? Nada más trabajar. Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar en todas las cosas”.

El cantante, casado con Ángela Aguilar y padre de Inti, de 2 años, aseguró que el origen de sus crisis es la propia rutina y la presión diaria: “La vida, me da ansiedad la vida”, afirmó con franqueza.

Uno de los aspectos que más afectaba a Nodal eran las constantes críticas en redes sociales. Sin embargo, el intérprete de Adiós Amor explicó que ha aprendido a lidiar con los comentarios negativos: “Yo ya me resigné que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura mier@#… Entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar o jod@#”.

Con esta declaración, dejó claro que ha optado por priorizar su bienestar emocional antes que la opinión pública, algo que considera clave en su proceso personal.

Te puede interesar: Panamá brilló con estrenos musicales que encendieron los Premios Juventud 2025

Te puede interesar: Premios Juventud 2025 | Los mejores looks de la gala en Panamá

El cantante también reveló que tomó la decisión de buscar ayuda profesional, convencido de que la salud mental es tan importante como la física. En diálogo con Caracol Televisión, aseguró: “Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho, a canalizar y entender muchas cosas de la vida”.

Este proceso lo ha llevado a fortalecer su autoconocimiento y a entender la importancia de enfocarse en lo esencial. “Tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos, a ser felices”, dijo.

Con estas confesiones, Christian Nodal se suma a la lista de artistas que han decidido hablar sin tabúes sobre sus batallas emocionales. Su testimonio aporta a la normalización de la conversación sobre salud mental en la industria musical, un tema que durante años fue silenciado.

Al compartir su historia, Nodal no solo muestra un lado vulnerable, sino que también envía un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones similares: pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino un paso fundamental hacia el bienestar.

En medio de su éxito artístico y su vida familiar, el cantante deja claro que el equilibrio emocional es ahora una prioridad. Y aunque admite que “la vida” sigue siendo una fuente de ansiedad, también reconoce que el acompañamiento psicológico lo ha ayudado a vivir con mayor claridad y propósito.