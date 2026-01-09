Rescatan delfín en playa de Piña en Costa Abajo de Colón
De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el delfín fue hallado en aguas poco profundas, por lo que los residentes actuaron de inmediato para mantenerlo dentro del agua y evitar que quedara expuesto, mientras se daba aviso a las autoridades.
Colón/Un delfín fue rescatado en la comunidad de Piña, en Costa Abajo de la provincia de Colón, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a varias personas auxiliando al animal en la orilla de la playa.