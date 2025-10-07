Taylor Swift rompe el silencio sobre la boda de Selena Gomez: 'La novia más hermosa'

Selena Gomez compartió en redes sociales varias imágenes inéditas del día más importante de su vida, donde se puede ver a Taylor grabando un video en el que exclama con emoción: “¿Estás hablando en serio? ¡Mírala, oh Dios mío!”.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco no solo fue un evento íntimo, sino también el escenario de uno de los momentos más emotivos de la amistad entre la cantante y actriz y su inseparable mejor amiga.

Durante el enlace, celebrado el 27 de septiembre, Swift no escatimó en halagos hacia la recién casada. En declaraciones para el programa The Morning Mash Up de SiriusXM, la ganadora de múltiples premios Grammy confesó: “Selena fue la novia más hermosa. No solo la novia más hermosa… fue la cosa más hermosa que he visto en mi vida”.

Selena Gomez compartió en redes sociales varias imágenes inéditas del día más importante de su vida, donde se puede ver a Taylor grabando un video en el que exclama con emoción: “¿Estás hablando en serio? ¡Mírala, oh Dios mío!”.

En el clip, la protagonista de Only Murders in the Building aparece radiante, a punto de caminar hacia el altar, mientras dice entre risas: “¡Estoy tan feliz! ¡Por fin me voy a casar!”.

La intérprete de Lover no solo acompañó a Gomez como dama de honor, sino que también ofreció un discurso cargado de nostalgia y cariño. De acuerdo con el Daily Mail, Swift bromeó asegurando que “Selena le ganó al altar”, aunque rápidamente agregó que ambas “habían encontrado al amor de sus vidas”.

Una fuente reveló al medio que la artista habló desde el corazón: “Dijo que siempre tendrá la espalda de Selena y que son como hermanas. También mencionó que han pasado por mucho, tanto en lo profesional como en lo personal. Que, cuando una sufría una ruptura amorosa, la otra siempre estaba allí para apoyarla”.

En Instagram, Gomez también rindió homenaje a la complicidad que las une desde hace casi veinte años. “En honor a SHOWGIRL… bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, gator. Te amo por siempre, @taylorswift”, escribió la artista junto a una serie de fotografías donde ambas aparecen celebrando con copas en mano y abrazándose durante la fiesta.

Taylor, fiel a su estilo glamuroso, deslumbró primero con un vestido dorado bordado en flores y labios rojos intensos, y luego con un elegante diseño negro sin tirantes para la recepción. Según asistentes, la cantante también lució el anillo de compromiso que le entregó Travis Kelce, su prometido desde agosto.

El enlace de Gomez y Blanco reunió a figuras como Ed Sheeran, SZA, Camila Cabello, Paris Hilton y otros nombres destacados de la industria musical y del entretenimiento. Los asistentes describieron la atmósfera como “íntima, romántica y mágica”.

Uno de los invitados aseguró a Page Six que la presencia de Swift fue inolvidable: “Su llegada fue como si los cielos se abrieran y descendiera un ángel”. Otra de las asistentes añadió: “Ver a Taylor y Selena juntas ese día fue como ver dos hermanas cumpliendo un sueño compartido: el amor verdadero y la felicidad”.

Las imágenes difundidas muestran a Gomez y Blanco abrazados en un sofá, brindando con champaña y bailando bajo luces doradas, consolidando uno de los momentos más románticos del año.

Mientras tanto, los fanáticos de Taylor Swift ya aguardan por su propio gran día. La cantante anunció en agosto su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, publicando varias fotografías en Instagram con la frase: “Tu maestro y tu maestro de acondicionamiento físico se van a casar”.

Aunque todavía no hay una fecha oficial para la ceremonia, fuentes cercanas a la pareja señalaron que planean un evento “más privado y casual”, en contraste con la fastuosa boda de Gomez y Blanco.

Con su último álbum The Life of a Showgirl ya disponible y una historia de amistad que sigue inspirando a millones, Swift y Gomez demostraron que, más allá del éxito y la fama, lo que perdura es la lealtad y el amor entre amigas.