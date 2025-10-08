Zion hospitalizado tras grave accidente de tránsito: su equipo pide oraciones

El comunicado también pidió discreción y respeto hacia la familia en este momento de incertidumbre.

El reconocido cantante de reguetón, Zion, una de las voces más influyentes del género urbano en las últimas dos décadas, vive un delicado momento de salud luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde sus más de 5,5 millones de seguidores recibieron con sorpresa y preocupación la actualización sobre su estado.

Según la información divulgada, el artista, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres se encuentra bajo estricto cuidado médico mientras los especialistas trabajan en su recuperación. “Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, indicó el mensaje oficial.

El comunicado también pidió discreción y respeto hacia la familia en este momento de incertidumbre: “Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento. Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales”.

La publicación generó una ola de mensajes de solidaridad de parte de fanáticos de todo el mundo, quienes se han mantenido atentos a las actualizaciones oficiales sobre la salud del intérprete. En la sección de comentarios abundan mensajes cargados de fe y energía positiva.

“Recupérate pronto, mi hermano querido, Dios te bendiga y te proteja siempre”; “Te queremos, las mejores vibras desde acá”; “Vamos mi niño, que Dios es grande”; “Dios cuida de ti, declaro tu sanación completa”; “Pronta recuperación, Zion. Dios te cuide y bendiga y te da la fuerza para salir de esto. Un abrazo para ti, leyenda. Todos tus fanáticos estamos aquí al pendiente en tu recuperación” y “Fuerza, Zion. Dios te dé pronta mejoría para que nos sigas motivando”, son algunos de los mensajes que se leen en su perfil oficial.

La comunidad digital ha convertido las redes en un espacio de apoyo, evidenciando la gran influencia que el artista puertorriqueño mantiene en la escena musical urbana.

El accidente ocurre poco después de que Zion participara como invitado en el más reciente concierto de Silvestre Dangond en Medellín, en el marco de su gira El último baile. El evento, realizado el pasado 4 de octubre, fue una de las presentaciones más destacadas de la gira del cantante colombiano, que ha reunido a miles de fanáticos en distintas ciudades del país.

En redes sociales, Zion compartió su emoción tras presentarse en el escenario junto a Dangond, con quien interpretó algunos de sus éxitos ante un público que celebró la fusión del reguetón y el vallenato. “Recordando lo grandioso que fue compartir este momento con mi hermano Silvestre Dangond. Espero pronto regalarles música de los dos. Gracias mi gente de Medellín siempre por el cariño”, escribió el artista en uno de sus últimos posts antes del accidente.

Aunque no se han revelado detalles específicos de su condición médica, el hecho de que su equipo confirmara la hospitalización bajo supervisión profesional genera esperanza entre sus fanáticos de que reciba la atención necesaria para superar este episodio.

La trayectoria de Zion, tanto en su carrera en solitario como en el icónico dúo Zion & Lennox, ha dejado una huella importante en el reguetón, y su influencia se mantiene vigente en las nuevas generaciones del género. La noticia de su accidente ha sido recibida con tristeza, pero también con la confianza de que logrará reponerse gracias al respaldo de su familia, su equipo y el cariño incondicional de sus seguidores.

Por ahora, el público deberá esperar futuras actualizaciones a través de los canales oficiales, mientras Zion se concentra en recuperar su salud y regresar a los escenarios que lo han convertido en una de las leyendas vivas del reguetón.