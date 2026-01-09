En el distrito de La Chorrera, los 62 años de la gesta del 9 de enero de 1964 fueron conmemorados con una marcha patriótica que partió desde el parque Libertador hasta el parque 9 de Enero. Durante el acto, se realizó la izada de la bandera a media asta, se recordaron los hechos históricos y se colocaron banderas en honor a los mártires de la soberanía. Entre los homenajeados destacó el chorrerano Robinson Hernández, quien formó parte del primer grupo de panameños que se acercó a la Zona del Canal y resultó herido en su lucha por la soberanía nacional.