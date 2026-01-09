Trabajos de desinfección de tuberías en Guararé se suspenden temporalmente por ajustes técnicos

De acuerdo con la entidad, los trabajos en Guararé no iniciarán hasta que concluyan las labores en Las Tablas, mientras que la nueva fecha para la desinfección será anunciada oportunamente a los residentes del área.

Las Tablas, Los Santos/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspendió temporalmente los trabajos de desinfección de tuberías previstos para este fin de semana en el distrito de Guararé, debido a que continúan las labores en el distrito de Las Tablas y a la necesidad de realizar ajustes técnicos en la red de distribución.

De acuerdo con la entidad, los trabajos en Guararé no iniciarán hasta que concluyan las labores en Las Tablas, mientras que la nueva fecha para la desinfección será anunciada oportunamente a los residentes del área. Pese a esta modificación, la entidad mantiene el 2 de febrero de 2026 como la fecha estimada para la culminación total del proceso de desinfección y lavado de tuberías en la provincia de Los Santos.

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, informó que el proceso de desinfección en Las Tablas muestra resultados positivos, tras completarse 32 kilómetros de desinfección de la tubería madre que abastece a la ciudad. Según explicó, las pruebas realizadas durante tres días consecutivos no han detectado la presencia de microorganismos.

Razones de la suspensión en Guararé

Villarreal detalló que la suspensión responde a ajustes estrictamente técnicos, necesarios para garantizar la presión adecuada en las líneas y una correcta dosificación del cloro, sobre todo ante las altas temperaturas que afectan la estabilidad del producto. Entre los trabajos pendientes se encuentra la verificación de válvulas ya instaladas y la colocación de nuevas válvulas en puntos estratégicos, con el fin de asegurar que el proceso se realice bajo condiciones óptimas.

La institución confirmó que la desinfección de la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré, se mantiene según lo programado, iniciando este fin de semana a partir de las 8:00 a.m., al tratarse de un sistema independiente al de Guararé y Las Tablas.

Ante reportes ciudadanos por olor fuerte a cloro tras la desinfección, el director del Idaan aclaró que esta condición es normal y temporal, y disminuye con el uso regular del agua. Las pruebas de laboratorio confirman que el agua cumple con los niveles permitidos por las normas sanitarias, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones gastrointestinales, cutáneas u oculares, según datos del Ministerio de Salud y laboratorios independientes.

El procedimiento contempla 48 horas de tratamiento, seguidas de tres días consecutivos de pruebas físicas, químicas y biológicas, realizadas por laboratorios de la entidad, del Ministerio de Salud y un laboratorio privado certificado, antes de declarar el agua apta para consumo. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las indicaciones oficiales, destacando la colaboración de las comunidades de Las Tablas, La Villa y áreas aledañas.

Con información de Eduardo Javier Vega