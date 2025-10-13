María Antonieta de las Nieves sorprende al 'rejuvenecer' en parodia de La Sustancia

La entrañable actriz mexicana, recordada por generaciones por su papel como La Chilindrina en El Chavo del 8, ha vuelto a cautivar al público con un proyecto que combina humor, nostalgia y crítica social.

En una ingeniosa parodia de la película La Sustancia, producida por HBO Max, la artista se enfrenta literalmente a su “yo joven” en una propuesta que mezcla el universo de Chespirito con el reciente éxito cinematográfico protagonizado por Demi Moore y Margaret Qualley.

El spot promocional reúne a De las Nieves con Paola Montes de Oca, la actriz que la interpretó en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo. Juntas protagonizan un curioso cruce entre realidad y ficción, donde La Chilindrina se transforma en su versión rejuvenecida gracias a una misteriosa sustancia, replicando la premisa central del filme de Coralie Fargeat.

En el video, María Antonieta recibe un paquete marcado con el número 504, el mismo que en la película identifica a las participantes del experimento. Dentro encuentra las instrucciones y el activador del suero, junto con la frase “Ustedes son una misma”. Al aplicarlo, aparece Montes de Oca, quien emula a la perfección los gestos y la voz de La Chilindrina. Ambas exclaman al unísono: “¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate”, mientras sueltan la icónica risa del personaje.

Entre risas, De las Nieves le dice a su versión joven: “Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma”. A lo que Paola responde con una frase inmortal del personaje: “No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado”.

El comercial culmina con un guiño nostálgico: las dos versiones del personaje se sientan a ver La Sustancia juntas, mientras De las Nieves le dice con cariño a su compañera: “Mococha pechocha”, el apodo que Chespirito solía usar para referirse a ella.

La participación de Paola Montes de Oca, de 28 años, fue muy celebrada por su capacidad para replicar los gestos y el tono de voz de María Antonieta. En entrevistas con América TV, la actriz, egresada de la Universidad Anáhuac y Artestudio, aseguró que logró perfeccionar el característico llanto de La Chilindrina “gracias a los tips que le dio María Antonieta de las Nieves”.

La cinta que inspira esta campaña, La Sustancia, es un provocador thriller de terror corporal y crítica social dirigido por la cineasta francesa Coralie Fargeat. El filme sigue a Elizabeth Sparkle (Demi Moore), una exestrella de televisión despedida por “ser demasiado mayor”, quien acepta probar un suero que le promete juventud eterna. El tratamiento genera una versión más joven de sí misma, interpretada por Margaret Qualley, pero el equilibrio entre ambas pronto se rompe con consecuencias aterradoras.

Tras su estreno en el Festival de Cannes 2024, La Sustancia se convirtió en un fenómeno mundial. Ganó el premio al mejor guion, recaudó más de 77 millones de dólares y obtuvo cinco nominaciones a los Globos de Oro, con Demi Moore recibiendo el galardón a Mejor Actriz de Comedia o Musical.

Con este spot, HBO Max logra unir dos mundos: el entrañable humor de El Chavo del 8 y la mordaz reflexión de La Sustancia sobre el paso del tiempo y las presiones estéticas. La colaboración entre María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca no solo celebra el legado de La Chilindrina, sino que también rinde homenaje a la autenticidad, la memoria y el valor de aceptar cada etapa de la vida.