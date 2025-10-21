Explosión en PH Alsacia Towers: Niño herido sigue requiriendo donación de sangre O

Los familiares explicaron que, para donar sangre, deben presentarse al Hospital del Niño o al centro Dona Vida y proporcionar la información personal del pequeño.

Ciudad de Panamá, Panamá/El estado de salud de los afectados tras la explosión en el PH Alsacia Towers, ubicado en El Bosque, evoluciona de forma favorable, según reportes recientes de sus familiares. Ian Franco Cuervo Guelfi y su abuela, la señora Nilka, se mantienen estables y continúan recibiendo atención médica desde el pasado jueves 16 de octubre, cuando se registró el accidente.

En el caso de la señora Nilka, los médicos han indicado que las heridas no son tan profundas, y que sus pulmones están respondiendo de manera positiva, lo que refuerza el pronóstico de recuperación.

Mientras que el pequeño Ian, de 9 años, presenta un cuadro de fiebre leve, considerado normal dentro de su proceso de recuperación. No obstante, su nivel de hemoglobina sigue bajo, motivo por el cual sus familiares reiteraron el llamado a donar sangre tipo O negativo (O-), indispensable para su tratamiento.

A pesar de las molestias físicas, Ian ya ha comenzado a caminar, mostrando avances en su recuperación y una notable fortaleza.

Los familiares explicaron que, para donar sangre, deben presentarse al Hospital del Niño o al centro Dona Vida y proporcionar la información personal del pequeño.

Sus datos son los siguientes:

Nombre: Ian Franco Cuervo Guelfi

Cédula: 8-1183-1358

Fecha de nacimiento: 21-01-2016 en el Hospital del Niño

La familia agradeció el acompañamiento, las oraciones y los gestos de solidaridad recibidos durante estos días, de parte de toda la ciudadanía que ha manifestado su preocupación ante este lamentable incidente.

La explosión

La explosión se registró en la madrugada del jueves 16 de octubre de 2025. La detonación ocurrió en la Torre 1 del edificio, la cual fue evacuada de inmediato. Los heridos tras la explosión fueron Ian, la señora Nilka y la doctora Ámbar Guelfi, quien lamentablemente falleció el pasado domingo 19 de octubre tras permanecer en estado grave con el 70% de quemaduras en su cuerpo.

Por este terrible incidente, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas de la explosión. Los delitos por los cuales se encamina la investigación son homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Las primeras diligencias apuntan a una fuga de gas, aunque las autoridades descartan que se trate de un fallo en el sistema del edificio.