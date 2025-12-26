Tesorero de la junta comunal de David cabecera se entrega a la DIJ por caso de peculado

Las autoridades indicaron que la investigación señala un perjuicio económico superior a los 4.4 millones de dólares, monto que se encuentra bajo análisis dentro de las diligencias que adelanta la Fiscalía.

Giovani Estrada, tesorero de la junta comunal de David cabecera, se entregó la tarde de este viernes en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de captura en su contra.

Estrada acudió a la DIJ acompañado de sus abogados y, de acuerdo con fuentes oficiales, en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, donde se le formularán cargos y se definirá la medida cautelar correspondiente.

Según el Ministerio Público, Giovani Estrada estaría vinculado, junto al representante de David cabecera, Jorge Montenegro, al presunto delito de peculado en perjuicio del Estado panameño, en un caso relacionado con el manejo de fondos públicos de la junta comunal.

Las autoridades indicaron que la investigación señala un perjuicio económico superior a los 4.4 millones de dólares, monto que se encuentra bajo análisis dentro de las diligencias que adelanta la Fiscalía.

Este proceso forma parte de una investigación más amplia que se desarrolla en el distrito de David, donde la Contraloría General de la República también inició auditorías forenses para verificar el uso de fondos asignados a diversas juntas comunales.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones continúan y que se practicarán nuevas diligencias para determinar las responsabilidades penales que correspondan, conforme avancen las audiencias ante el Órgano Judicial.