Reactivan Comisión de Seguimiento para las víctimas del envenenamiento por dietilenglicol

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras cumplirse 19 años de la tragedia por el envenenamiento masivo por el dietilenglicol, el Ministerio de Salud (Minsa) reactivó la Comisión de Seguimiento para la atención de víctimas y sus familiares.

La Resolución 1287 del 20 de octubre, publicada en la Gaceta Oficial de este lunes 27 de octubre, establece el nombramiento de las siete figuras que conformarán la comisión de manera "ad honorem", siendo las siguientes personas:

Ministerio de Salud: Torick Arce – principal, Ricardo Torres como suplente. Caja de Seguro Social: Grettel Hidalgo – principal. No se indica el suplente. Ministerio de Economía y Finanzas: Nishma Rollizo – principal, Gisela E. Herrera como suplente. Ministerio de la Presidencia: Virna Luque como principal. No se indica el suplente. Defensoría del Pueblo: Eduardo Leblanc – principal, Julio De Gracia, como suplente. Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea: Edwin Vergara como principal. No se indica el suplente. Representante de los pacientes: Blanca Domínguez – principal y Omayra Tristán como suplente.

El pasado 19 de octubre, los familiares de las víctimas y los afectados, agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (Cofadesavi), se pronunciaron para exigir al Gobierno atención y respuestas concretas.

El presidente del comité, Gabriel Pascual, pidió al mandatario de la República, José Raúl Mulino, sostener un diálogo directo con las víctimas y reactivar los mecanismos de seguimiento que, según afirmó, permanecen paralizados.

"Venimos exigiendo al gobierno actual que nos sentemos, dialoguemos y demos solución inmediata. Ahí está la prueba: una comisión que no se ha reactivado. La comisión de seguimiento no se ha podido reactivar. La comisión evaluadora de salud está en coma”, expresó Pascual.

Según indicó Pascual aquel día, más de 500 casos fueron descartados por la comisión evaluadora “no de forma científica, sino política”, incumpliendo lo establecido en la ley. Recordó además que la Corte Suprema de Justicia recomendó realizar exámenes de toxicología que, hasta la fecha, no se han ejecutado.

En agosto pasado, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, también solicitó a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional la reactivación de la Comisión de Seguimiento, que al menos durante la actual administración, no había sesionado.

En esa intervención, Leblanc sugirió establecer una ruta de atención integral con seguimiento de por vida, fortalecer el Centro de Toxicología de la CSS, garantizar el suministro oportuno de tratamientos y aplicar mecanismos de no repetición.

El envenamiento masivo por dietilenglicol en la Caja de Seguro Social provocó la muerte de alrededor de 800 personas y afectaciones en más de 1,300 personas. Hoy, las víctimas que no han sido reconocidas reclaman una atención justa y digna por las secuelas que aquel jarabe dejó en sus vidas.

Hasta 2024, al menos 975 pacientes que resultaron afectados en su salud por el envenenamiento masivo con el dietilenglicol en el 2006 gozan de una pensión vitalicia de B/. 1,000 mensuales.

Inicialmente, mediante la Ley 20 de 26 de marzo de 2013, la pensión era de B/. 600.00 y desde 2019 hasta la fecha, el monto fue de B/. 800 mensuales, hasta el aumento de B/. 200.00 en 2024.

