Fiestas patrias: AMP desplegará 134 inspectores para operativo de seguridad marítima
El operativo busca verificar el cumplimiento de las normas de seguridad antes del zarpe de las embarcaciones.
Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció el despliegue de 134 inspectores en los principales puertos autorizados del país, como parte del operativo nacional de seguridad marítima que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre, con motivo de las fiestas patrias.
El operativo busca verificar el cumplimiento de las normas de seguridad antes del zarpe de las embarcaciones, garantizando así la protección de los pasajeros y tripulantes durante los desplazamientos por vía marítima.
La AMP reiteró a la población la importancia de utilizar únicamente los muelles autorizados y de cumplir con todas las medidas de seguridad marítima establecidas, para prevenir accidentes y viajes no regulados.
De acuerdo con las estadísticas del año 2024, durante las festividades patrias se movilizaron 34,779 pasajeros en 2,940 viajes a nivel nacional, cifras que reflejan el incremento del transporte marítimo recreativo y turístico durante estas fechas.
Entre los requisitos de seguridad que deben cumplir las embarcaciones se destacan:
- Chalecos salvavidas para todos los ocupantes.
- Equipo de comunicación en buen estado.
- Bengalas de señalización.
- Extintores portátiles tipo ABC (mínimo de 4 kg).
- Motores fuera de borda en óptimas condiciones.
- Tripulación capacitada en seguridad de navegación.
- Cumplimiento estricto del horario de navegación.
La AMP hizo un llamado a capitanes, pasajeros y operadores a colaborar con las autoridades y seguir las instrucciones durante las inspecciones, a fin de garantizar un viaje seguro y ordenado.
Los inspectores estarán distribuidos en los principales puntos de cobertura del país, entre ellos:
Los Santos
- Puerto Pedasí: El Arenal, Isla Iguana, La Yeguada.
Colón
- Capitanía de Cristóbal: Portobelo, Isla Grande, La Guaira, Río Indio, Miguel de la Borda, Cacique, Portobelo Ruinas, Portobelo Congo, Portobelo La Estacada, Puerto Lindo, Portobelo Policía.
Darién
- Puerto La Palma, Puerto Quimba, Puerto Yaviza.
Veraguas
- Puerto Mutis, Santa Catalina, Puerto Vidal (Pixvae).
Chiriquí
- Puerto Pedregal: Base, Boca Chica, Punta Tierra.
Coclé
- Puerto Aguadulce.
Guna Yala
- Obaldía, La Miel.
Panamá
- Puerto Coquira, Puerto Taboga, Puerto Panamá.
Bocas del Toro
- Puerto Almirante, Puerto Chiriquí Grande, Puerto Bocas Isla.