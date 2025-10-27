Fiestas patrias: AMP desplegará 134 inspectores para operativo de seguridad marítima

El operativo busca verificar el cumplimiento de las normas de seguridad antes del zarpe de las embarcaciones.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció el despliegue de 134 inspectores en los principales puertos autorizados del país, como parte del operativo nacional de seguridad marítima que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre, con motivo de las fiestas patrias.

El operativo busca verificar el cumplimiento de las normas de seguridad antes del zarpe de las embarcaciones, garantizando así la protección de los pasajeros y tripulantes durante los desplazamientos por vía marítima.

La AMP reiteró a la población la importancia de utilizar únicamente los muelles autorizados y de cumplir con todas las medidas de seguridad marítima establecidas, para prevenir accidentes y viajes no regulados.

🔗Puedes leer: Recaudación marítima se incrementó en un 18.2%, según la Autoridad Marítima

De acuerdo con las estadísticas del año 2024, durante las festividades patrias se movilizaron 34,779 pasajeros en 2,940 viajes a nivel nacional, cifras que reflejan el incremento del transporte marítimo recreativo y turístico durante estas fechas.

Entre los requisitos de seguridad que deben cumplir las embarcaciones se destacan:

Chalecos salvavidas para todos los ocupantes.

Equipo de comunicación en buen estado.

Bengalas de señalización.

Extintores portátiles tipo ABC (mínimo de 4 kg).

Motores fuera de borda en óptimas condiciones.

Tripulación capacitada en seguridad de navegación.

Cumplimiento estricto del horario de navegación.

La AMP hizo un llamado a capitanes, pasajeros y operadores a colaborar con las autoridades y seguir las instrucciones durante las inspecciones, a fin de garantizar un viaje seguro y ordenado.

Los inspectores estarán distribuidos en los principales puntos de cobertura del país, entre ellos:

Los Santos

Puerto Pedasí: El Arenal, Isla Iguana, La Yeguada.

Colón

Capitanía de Cristóbal: Portobelo, Isla Grande, La Guaira, Río Indio, Miguel de la Borda, Cacique, Portobelo Ruinas, Portobelo Congo, Portobelo La Estacada, Puerto Lindo, Portobelo Policía.

Darién

Puerto La Palma, Puerto Quimba, Puerto Yaviza.

Veraguas

Puerto Mutis, Santa Catalina, Puerto Vidal (Pixvae).

Chiriquí

Puerto Pedregal: Base, Boca Chica, Punta Tierra.

Coclé

Puerto Aguadulce.

Guna Yala

Obaldía, La Miel.

Panamá

Puerto Coquira, Puerto Taboga, Puerto Panamá.

Bocas del Toro