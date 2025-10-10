Autoridades coordinan acciones para optimizar la seguridad en puertos

Ciudad de Panamá/La Fuerza de Tarea Portuaria y autoridades nacionales se reunieron por quinta vez para fortalecer la coordinación interinstitucional con miras a implementar mayores controles en los puertos.

En los temas abordados, se destacó la necesidad de implementar un sistema automatizado que permita la creación de una base de datos integral, incluyendo a los actores involucrados en la cadena portuaria. El sistema busca mejorar la trazabilidad de las operaciones y fortalecer la transparencia en el manejo de mercancías.

Por otro lado, están las acciones inmediatas, en las que se propuso la ejecución de un plan piloto de revisión no intrusiva. Además, destaca la importancia de los puertos que cuenten con áreas refrigeradas adecuadas para la conservación de productos perecederos que ingresan por vía marítima. Esto garantizará el cumplimiento de estándares sanitarios y de calidad.

La directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, compartió valiosas experiencias adquiridas durante su reciente gira por puertos europeos, destacando prácticas que podrían ser replicadas en Panamá para optimizar la seguridad y eficiencia logística.

En la reunión se contó con la participación de directivos de los puertos PSA y Balboa, quienes compartieron sus planes de seguridad y centros de monitoreo con el fin de coordinar las acciones de manera conjunta.

Con estas acciones, las autoridades nacionales de Aduanas reafirman su compromiso de fortalecer la seguridad portuaria y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, consolidando a Panamá como un referente regional en materia de control aduanero y logística marítima.