Aclaración: Decreto derogado por el Gobierno no guarda relación con el comercio minorista

Ciudad de Panamá, Panamá/Este medio aclara que el Gobierno derogó el Decreto de Gabinete N.º 13 del 1 de mayo de 2012 ; sin embargo este no guarda relación alguna con la protección vigente de nacionales sobre el comercio minorista, como se informó en una publicación del 24 de diciembre pasado; sino con las medidas de retorsión hacia Ecuador.

El contenido del decreto derogado N° 13 del 1 de mayo de 2012 está vinculado a medidas de retorsión y reciprocidad en el marco de relaciones comerciales internacionales, específicamente las restricciones a la participación en las contrataciones públicas o concesiones administrativas en el territorio nacional, a las personas jurídicas o naturales de Ecuador, y no a disposiciones vigentes sobre comercio minorista.

La medida dispuesta con el nuevo Decreto de Gabinete N° 39-25 del 16 de diciembre de 2025, fue tomada por el Gobierno luego que las autoridades de ambos países formalizaran la firma de un "convenio de intercambio de información en materia tributaria para fortalecer la transparencia, prevenir delitos tributarios y financieros, y promover la inversión bilateral". Con este acuerdo Ecuador excluyó a Panamá de su lista de paraísos fiscales.