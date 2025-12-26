Colón/Una menor de 10 años de edad resultó herida por un rozón de bala en la cabeza en la comunidad de San Isidro, corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón.

El hecho ocurrió pocos minutos después de la llegada de la Navidad, cuando se registraron disparos al aire en el sector. De acuerdo con los reportes, una de las balas atravesó el techo de la residencia donde se encontraba la menor junto a su familia abriendo los regalos, impactándola en la cabeza y provocándole la lesión.