Homicidio en Nochebuena eleva a 13 los casos en la provincia de Coclé

Coclé/Un homicidio se registró en plena Nochebuena en la comunidad de Loma Grande, ubicada en el corregimiento de Chiguirí Arriba, al norte del distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con informes preliminares, el hecho ocurrió cuando una familia se encontraba preparando la cena para recibir la Navidad. Durante ese momento, presuntamente se produjo una discusión familiar, en la que salió a relucir un arma blanca, provocando la muerte de un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Al lugar acudieron paramédicos del Ministerio de Salud en una ambulancia para brindar los primeros auxilios; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio.

Este hecho eleva a 13 la cifra de homicidios registrados en lo que va del año 2025 en la provincia de Coclé.

Según los reportes oficiales, el presunto responsable se dio a la fuga tras el incidente. Actualmente, la Fiscalía y la Policía Nacional mantienen operativos y líneas de investigación con el objetivo de dar con el paradero del implicado y esclarecer este lamentable suceso.

Con información de Nathali Reyes.