Policía incauta 30 paquetes de presunta droga en un puerto del Pacífico

Ciudad de Panamá/En el marco del Plan Firmeza, la Dirección Nacional Antidrogas (DNAD), en coordinación con el Ministerio Público y unidades especializadas de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA), logró la incautación de 30 paquetes de presunta sustancia ilícita en un puerto del litoral Pacífico.

Durante la inspección, los agentes antidrogas detectaron los paquetes ocultos en el interior del contenedor, que tenía como país de origen Perú, trasbordo Panamá y destino final Australia.

La Policía Nacional reiteró que estos resultados son producto del trabajo conjunto, la cooperación interinstitucional y la aplicación de estrategias de control portuario implementadas en el marco del Plan Firmeza, con el propósito de garantizar la seguridad nacional y proteger a la ciudadanía de los efectos del narcotráfico.